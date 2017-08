Stát vybral poradce pro dostavba D4, kterou zafinancují soukromníci

Ze čtyř uchazečů zvítězilo sdružení tří firem: White&Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika. Informoval o tom deník E15.

Stát sdružení zaplatí 26 milionů korun za to, že vybere nejvhodnějšího koncesionáře, jehož úkolem bude zajistit dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Tento koncesionář pak zároveň musí zabezpečit následný provoz a údržbu dálnice po dobu 25 let, a to včetně navazujících úseků, které už postavil stát.

Výběr koncesionáře by ministerstvo rádo zahájilo už letos na podzim. Stavba většiny zbývajících úseků D4 by díky tomu mohla začít v roce 2019.

Značky ohraničují úsek mezi Milínem a Miroticemi, který mají zafinancovat soukromníci.

Už letos ministerstvo dopravy zprovozní pětikilometrový úsek D4 kolem Dubence u Příbrami za 417 milionů korun ze státního rozpočtu. Další úseky dálnice D4 na jih Čech by pak chtělo stavět za peníze soukromého koncesionáře.

Využití PPP projektů (Public-Private Partnership) pro výstavbu dálnic dokáže urychlit výstavbu silniční sítě, protože koncesionáři si pečlivě hlídají kvalitu i harmonogram stavebních prací.

Například na Slovensku už tímto způsobem úspěšně postavili úsek rychlostní komunikace R1 o délce 52 kilometrů do Banské Bystrice a v přípravě je rozsáhlý obchvat Bratislavy. I u něj působí jako poradce sdružení White&Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika. Dalším úsekem, u kterého se v České republice uvažuje o využití projektu PPP, je dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem.