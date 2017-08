D8 pod drobnohledem. V budoucnu je možné další zavření, míní geolog

Poslední úsek dálnice D8 byl slavnostně otevřena 17. prosince 2016. V úseku u Prackovic se ale dosud jezdí jen po jedné polovině, ačkoliv ten měl být plně zprovozněna už letos v březnu.

„Autostráda ve směru Drážďany by se mohla kompletně otevřít možná už v poslední dekádě září,“ oznámilo ve středu ministerstvo dopravy (psali jsme zde). Ale jen v případě, že 20. září dopadnou dobře zkoušky, kvůli kterým se úsek na půl dne zcela uzavře.

„Do budoucna je klidně možné úplné a trvalé uzavření dálnice v oblasti Prackovic. Však jsme na to dopravním značením v daném úseku dobře připraveni,“ uvedl geolog Vladimír Cajz z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který na problémy D8 v Českém středohoří dlouhodobě upozorňuje.

Podle něj zůstává otázkou stabilita dálnice v dalších letech, protože letos působilo ve prospěch stavebních firem i počasí – v oblasti se nevyskytly větší deště či teplotních výkyvy. „Takové jevy mohou celé podloží v budoucnu znovu aktivizovat, a to i v místech dnes dosud stabilních,“ dodal Cajz.

Práce betonářů nekončí

Poslední chybějící úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi nabral zpoždění po sesuvu svahu na dálnici v červnu 2013. Mostní konstrukce a k nim přiléhající svahy se však hýbaly i po loňském otevření a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kromě stovky čidel dohlížejících na posuny začalo pod zem tlačit tuny betonu, aby nestabilní svah stabilizovalo.

„Sanační práce od zprovoznění stavby do současné doby činí 320 milionů korun a v příštím roce se podle aktuální kalkulace počítá s částkou 50 milionů korun. Ty stavební úpravy nebudou jednoduché. Počítáme, že využijeme celou stavební sezonu i v roce 2018,“ doplnil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Téměř nekonečná dálnice Stavbu dálnice do Drážďan začali plánovači črtat už za protektorátu. První úsek Zdiby – Úžice začal fungovat v roce 1993, poslední úsek Lovosice – Řehlovice v prosinci 2016. Právě o poslední úsek se strhl mezi úředníky a ekology největší boj, protože protíná Chráněnou krajinnou oblast České středohoří. Ekologové navrhovali tunel, zvítězila varianta mostní estakády.

Ministr dopravy Dan Ťok vysvětlil, že pod pilíře estakády musí sanační firma udělat další vysokotlaké injektáže. Řidičům i obyvatelům obcí na původní trase to přinese komplikace, protože se budou oba mosty střídavě otevírat a zase uzavírat.

„Rádi bychom zde ještě více zvýšili bezpečnost, chceme být na těch nejvyšších hodnotách,“ uvedl Ťok po středečním jednání Rady geotechnického monitoringu.

Geolog Cajz však kontruje a varuje, že práce na dálnici neskončí prakticky nikdy. „Už teď je jasné, že dálnice se bude muset monitorovat a složitě dodatečně stabilizovat po celou dobu životnosti, která bývá okolo 100 let,“ prohlásil.

O průběh autostrády Praha – Drážďany Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří se roky dohadovaly úřady s ekologickými iniciativami – posouzení vlivu stavby na životní prostředí ministerstvo dopravy zadalo již v polovině 90. let. Se stavbou začali silničáři v roce 2007.

Poslední úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi

„Ministr Ťok jen sklízí plody ignorance mnohých svých předchůdců, kteří nevedli dálnici v tunelu. A tím zbytečně trpí jak občané, tak životní prostředí. Tunelová varianta přitom mohla již dávno fungovat,“ uvedl místopředseda Zelených Michal Berg. Ekologové navrhovali, aby D8 procházela pod středohořím ve dvou tubusech o délce zhruba čtyř kilometrů.

Pokud by problémy u Prackovic injektáže nevyřešily, možná se „podzemní“ varianta dostane znovu do hry. „Dodatečná výstavba tunelu, který by odvedl dopravu z problémového úseku dálnice, by se pořád ještě vyplatila,“ myslí si Cajz.

Archivní video: Projeli jsme si úsek dálnice D8: