Pracují? Dělníky na českých dálnicích ohlídají kamery i drony

Šéf ŘSD Jan Kroupa už loni na jaře v MF DNES uvedl, že chce zvýšit dohled nad stavebními firmami a kvalitou jejich prací, kromě kamer například pořizovat i více fotodokumentace, stavební deníky se začaly digitalizovat. Přes kamery může ŘSD hlídat stavební firmy, zda mají například dostatek mechanizace nebo zda stavějí podle plánu.

„Je pravda, že uvedená opatření se pozitivně projevila nejenom při přejímacích řízeních nebo následně při reklamačních řízeních, ale i pozitivně z pohledu prevence vzniku nekvalitní práce,“ říká ředitel Kroupa.

Jednou z metod je videomonitoring pomocí kamery umístěné ve voze, který dvakrát denně projíždí celou stavbu, a následně se vyhodnocuje soulad týdenního plánu prací. Taková metoda se používá například na dálnici D1.

Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové správci silnic loni využili mobilní kamerový systém na třech stavbách. Vyjde to řádově na desítky tisíc korun na každé stavbě. Jednou z monitorovaných staveb je most v Útvině na silnici I/20 na Karlovarsku.

Kamery hlídají vícenáklady...

„Jedná se převážně o technologicky náročnější stavby, kde je třeba neustálý dohled nad průběhem výstavby a zároveň kvůli monitoringu dopravní obslužnosti v dotčeném území. Veškerá data se ukládají na server,“ řekla mluvčí ŘSD Ledvinová. „S výsledky monitoringu jsme velice spokojeni a zcela jistě v něm budeme v dalších letech pokračovat,“ dodala Ledvinová.

Ke kontrolám přispěl i fakt, že zejména v posledních dvou letech šly kvůli nedostatku zakázek ceny v soutěžích výrazně pod odhadované částky. Dá se očekávat, že stavební firmy se budou snažit nahnat tržby tím, že budou vykazovat například smyšlené vícenáklady. Ředitelka Stínového ŘSD Miloslava Pošvářová tvrdí, že kamerový systém prosazovala už před několika lety, kdy na ŘSD působila.

„Navrhovali jsme to již v roce 2013 na D1 kvůli monitoringu provádění prací, protože se tam moc nepracovalo. Nevím, proč to umisťují na nedůležité stavby,“ řekla Pošvářová. Podle ní by bylo ideální umístit kamery například na D1 či na nový úsek D8.

Ředitelství silnic a dálnic kromě mobilních kamer používá i stacionární kamery. „Osvědčily se nám v případě staveb menších rozměrů jako například opravy či výstavba mostů a kontrolu dopravních opatření v místě realizace staveb,“ vysvětlila mluvčí Ledvinová.

... i počet strojů a dělníků

Úplnou novinkou kontroly jsou drony, ty ŘSD nasazuje na stavbu silnice I/11 mezi Oldřichovicemi a Bystřicí. Jde o jeden z problematických úseků mezi rozestavěnými silnicemi, kde dokonce zhotovitel zastavil kvůli insolvenci jednoho ze členů sdružení práce a vyhrožoval odchodem z celé stavby. Jiný způsob monitoringu začali využívat loni pilotně na stavbě dálnice D4 u Skalky.

Jde o systém, kdy technický dozor dvakrát denně pořizuje fotodokumentaci jednotlivých stavebních celků včetně orientačních informací o mechanizaci a dělnících na stavbě. „Tato data se pak po odeslání vyhodnocují a kontroluje se soulad s týdenním plánem prací. Výhoda této metody je, že je aplikovatelná na jakoukoli stavbu,“ dodala Ledvinová.

ŘSD kromě kamerového dohledu nad stavebními firmami také výrazně rozšiřuje počet kamer, které na dálnicích sledují provoz. Na D1 chtělo rovněž nainstalovat více radarů, ale soutěž se zadrhla a ŘSD ji raději vypíše znovu.