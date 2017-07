Prostě to postavíme. Dálnice povede tudy, obyvatelům navzdory

Postup Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a některých politiků při plánování trasy nových dálnic však ukazuje, že za zpoždění si mohou silničáři často sami.

Nestojí proti nim jen lidé nesouhlasící z principu s novou silnicí, ale i občané, kteří se nechtějí smířit s jedinou variantou, kterou tlačí právě silničáři. A přístup ŘSD i některých politiků jim vadí a velmi snadno se může opakovat situace se zpožděním kvůli výkupům pozemků farmářky Ludmily Havránkové na dálnici D11.

Ministerstvo dopravy a jeho podřízené ŘSD se snaží ukázat, jak rychle začíná stavět, ale vrší přitom na sebe další chyby. Nové trasy často protlačuje silou, aniž by s lidmi jednalo. Jeden takový problém je u dálnice D35, která má být novou spojkou z Čech na Moravu. Místní lidé jsou totiž připraveni povolení pro dálnici v prosazované variantě zažalovat, a odsunout tak stavbu o několik let. S dálnicí jako takovou jsou přitom smířeni.

ŘSD už přitom začíná majitelům pozemků rozesílat informace, že po jejich parcelách povede dálnice, a žádá je o stanovisko k umístění stavby. Do doby platného územního rozhodnutí nemůže ŘSD jednat s majiteli o výkupech pozemků.

Celý spor se vede o přesné umístění trasy. Pro dálnici je určený koridor, ve kterém jsou vymyšlené dvě trasy, označované jako varianta 0 a varianta 1.

ŘSD tlačí variantu 0, obce v okolí i některé spolky chtějí variantu 1. „Odmítnutí či přijetí varianty 1 bude záviset na rozhodnutí centrální komise ministerstva dopravy. ŘSD se přiklání ke stávající variantě 0, a to zejména kvůli značnému riziku oddálení výstavby v úseku Litomyšl–Janov,“ říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

V případě dálnic působí ministerstvo jako speciální stavební úřad, který vydává povolení a současně pak i jako místo, kde se proti povolení mohou lidé odvolat.

Když ŘSD dostalo souhlasné stanovisko o vlivu na životní prostředí, úředníci mu přikázali, aby řešilo trasování v rámci koridoru ve více variantách. Jenže to se nestalo, připravuje se jen nultá varianta.

Místní toho mají už dost

A to se místním lidem nelíbí. „Prosazujeme variantu 1, protože by se posunula dál od města, více by kopírovala terén a nepřinesla by takový hluk. Navíc zabírá horší půdu než varianta ŘSD,“ říká Jiří Lux, místní zemědělec a člen sdružení Pro Litomyšl.

Proti trase ŘSD jsou prakticky už všechny obce, kterých se dotýká, a chtějí variantu 1. Posun trasy je přitom malý, jen zhruba o 150 metrů. Také náklady na stavbu jsou při dvoumiliardovém rozpočtu o několik desítek milionů korun nižší.

Místní si stěžují hlavně na komunikaci s ŘSD, řadu věcí jim podle nich zatajuje. „Odbyli svoji práci, mají sladit zájmy všech stran. Nepochopili, že se nestaví dálnice v Mongolsku, kde široko daleko nic není, a nestačí udělat rovnou čáru a pár oblouků a hotovo. Teď se vymlouvají na to, že stavbu zpozdíme,“ říká Pavel Hýbl ze Strakova, další z odpůrců nulové varianty.

Co konkrétně podle něj ŘSD udělalo špatně? Hlavně to, že nejednalo s obcemi o jiných variantách. I proto například ve Strakově vznikla petice proti dálnici ve variantě 0.

„ŘSD si však dělalo, co chtělo, nikdo je z titulu vyššího správního územního celku nekontroloval nebo nechtěl,“ dodal Hýbl. Ten se podivuje i nad tím, že několik let platil stát zmocněnce pro výstavbu D35, někdejšího pardubického hejtmana Ivo Tomana. Výsledky jeho práce však vidět nejsou. ŘSD začal svými výroky podporovat i Pardubický kraj.

Stalo se tak poté, co s ministerstvem dopravy podepsal memorandum, které mu zajistí díky výstavbě D35 peníze na opravu dalších navazujících silnic. „Čím více se blíží stavba, tím více se zpřesňuje trasování. Spolu s tím vzniká místní lidová tvořivost, což není úplně dobře, jelikož už jsme se na trasování v minulosti shodli,“ řekl například hejtman Martin Netolický minulý týden po podpisu aktualizovaného memoranda k D35.

Poslanec hospodářského výboru sněmovny Martin Kolovratník (ANO) považuje výroky o lidové tvořivosti za neodpovědné. „Chápu pak lidi, kteří vlastní potřebné pozemky, že stavbu chtějí blokovat,“ říká Kolovratník. Podle něj by měl kraj či stát zorganizovat jednání všech zúčastněných stran a snažit se domluvit kompromis namísto řešení silou.

Silničáři tvrdí, že u Litomyšle se trasa měnila už pětkrát. Původní plány počítaly se severní variantou, která by byla blíže České Třebové. „Pokud by někdo rozhodl, že je výhodnější varianta 1, budeme muset přepracovat veškeré technické a geotechnické průzkumy, což prodlouží přípravu o dva a půl roku. A je navíc možné, že nám někdo napadne i tuto variantu,“ tvrdí ředitel pardubického ŘSD Bohumil Vebr.

Jenže samo ŘSD si za mnohá zpoždění může i samo. Už v březnu podalo žádost o územní rozhodnutí pro variantu nula, jenže řízení je přerušené. ŘSD totiž samo nedodalo všechny potřebné podklady.

Nejde přitom o první případ, kdy se D35 zpožďuje kvůli chybě ŘSD. Týdeník Respekt před časem upozornil na problém s výkupy pozemků na jiných úsecích D35. Firma najatá ŘSD udělala totiž chybu a kvůli tomu bude muset některé pozemky složitě vyvlastňovat.