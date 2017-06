Stát zkouší uspíšit stavbu dálnic, firmám nabídne bonus za rychlost

Studii, jež má ukázat, jak by se bonus za urychlení počítal a jaká by byla kritéria pro jeho vyplacení, ŘSD zadalo Fakultě stavební ČVUT. „Předpokládáme, že by se bonusy využívaly pouze u vybraných staveb, hlavně rekonstrukcí a novostaveb. Bonusy by byly udělovány vždy pouze za skutečné zkrácení doby a pohybovaly by se v řádech procent,“ uvádí mluvčí ŘSD Jan Studecký. Maximem má být pět procent z ceny zakázky.

Při objemu desítek miliard korun, které ŘSD ročně prostaví, jsou však i jednotky procent vysoké částky. Dlouhodobá kritička správce silnic Miloslava Pošvářová tvrdí, že o něčem podobném přemýšlela už v roce 2013, ale nakonec dospěla k názoru, že podobný model by byla hloupost.

„Problém je v nafouknutých termínech výstavby od projektantů. Pokud budou za urychlení bonusy, není nic jednoduššího, než že se projektanti domluví se stavební firmou. To, co se u nás staví tři roky, lze často zvládnout za dva,“ míní Pošvářová.

V Česku zatím funguje pouze negativní motivace firem – sankce za nedodržení termínu. Tempo stavbařů na dálnicích je totiž častým terčem kritiky, protože zejména podle řidičů se nestaví dostatečně rychle a uzavírky jsou zbytečně dlouhé.

„Je to běžné v řadě zemí, proto bychom takový model uvítali i u nás. Věříme, že budeme k jednáním o podobě bonusů také přizváni,“ říká Tomáš Janeba, výkonný ředitel Asociace pro rozvoj infrastruktury. Dobře podle něj tato metoda funguje ve Velké Británii.

Některé dlouhé, jiné krátké

Problémem podle lidí z oboru je, že dnes neexistuje jasná metodika, která by projektantům usnadnila výpočet doby potřebné na stavbu. Každá stavební práce má sice normu na předpokládaný počet hodin, které zabere, ty ale neřeší například to, zda firma nasadí na akci více lidí, než s kolika počítá projektant, nebo zda nepojede na dvě směny. Velké rozdíly vznikají i nasazením větší a výkonnější techniky.

„Některé lhůty jsou zbytečně dlouhé, jiné zase krátké. Často se to plánuje i podle voleb,“ tvrdí jeden z projektantů, který si přál zůstat v anonymitě.

Rozsah a způsob využití bonusů za urychlení výstavby řeší aktuálně ŘSD společně s ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury. Musí vymyslet třeba i to, jak motivační prvky zachytí do smluv nebo zda taková možnost neodporuje zákonu.

Ke zpožděním nicméně dochází často z jiných důvodů, než je pomalost stavebních firem. Některé dálnice se u nás začínají stavět například bez stavebních povolení pro celý úsek, takže se musí výstavba často přerušovat.

Klíč ke zrychlení staveb silnic a dálnic leží aktuálně v parlamentu. Senát tento týden vrátil Poslanecké sněmovně rozsáhlou novelu stavebního zákona, která mimo jiné omezuje účast ochranářských spolků na stavebním řízení. Zákon se poslancům vrací se značnými změnami.

Rozsáhlá novela stavebního zákona a čtyř desítek souvisejících zákonů má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).