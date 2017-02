FlixBus hlásí v Česku rekord, přidá linky z Prahy k chorvatskému moři

Počet cestujících stoupl FlixBusu meziročně o 114 %, firma ale nechce uvést absolutní čísla. Tvrdí, že na pražském autobusovém nádraží Florenc je ale aktuálně největším hráčem v mezinárodní autobusové dopravě.

„Praha se stala jednou z neoblíbenějších destinací mezinárodní sítě FlixBus. Velmi oblíbené je hlavní město u návštěvníků z Německa, Nizozemska a Rakouska,“ řekla mluvčí FlixBusu Nina Göbbelsová. U českých zákazníků vede podle ní Vídeň, následovaná Berlínem a Drážďany.

Flixbus v Česku rozšíří od dubna svůj byznys o další destinace. Nově začnou jezdit přímé spoje do Chorvatska, Slovinska a Maďarska. Kromě toho se zvýší frekvence autobusů FlixBus na žádaných trasách, například z Prahy do Milána nebo Curychu až na pět spojů denně.

Flixbus se rychle stal největším autobusovým dopravcem v zemi, i když sám provozuje jen minimum autobusů. Na jednotlivé linky si najímá různé dopravce, jejich provoz pak zastřešuje. Vznikl především díky uvolnění trhu s dálkovou dopravou v Německu, kde dlouho stát chránil u dálkových spojů vlaky Deutsche Bahn.

Do Chorvatska přitom už Flixbus jezdí od prosince, ale zatím jen čtyřikrát týdně do Záhřebu. Od dubna budou zelené autobusy zajíždět až k pobřeží do přímořských destinací. Jízdní řád zatím firma nezveřejnila.

Dálkovým autobusům z Česka se daří, jde prakticky o jediný druh autobusové dopravy, který v Česku roste. Kromě nízkých cen kvůli konkurenčnímu boji je důvodem i neutěšený stav železnice, kvůli kterému je často autobus rychlejší. Další mezinárodní expanzi chystá i český RegioJet, který nově bude jezdit i do Rumunska a také do Chorvatska.