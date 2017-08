Finančák ze mě vytáhl všechny úspory, říká hokejista René Vydarený

Půjčit si naštěstí nemusel, vždy si dával peníze do rezervy. „Nebylo to nic příjemného, vydal jsem se z peněz. Kluky, kteří už nějakou dobu nehrají, to může úplně zničit,“ dodává. Po zaplacení se loni mohl pustit do soudní bitvy ve snaze dostat peníze zpátky.

Dodanění sportovců Finanční úřad v roce 2015 začal plošně doměřovat daně kolektivním sportovcům a rozhodčím za roky 2011 až 2013. Nelíbilo se mu, že daní výhodnějším výdajovým paušálem a odečítají si náklady 60 procent z příjmů jako živnostníci, dovolil jim odečíst jen 40 procent. Sportovci se bránili a k Nejvyššímu správnímu soudu to jako první dotáhl fotbalista David Lafata a vyhrál (více zde).

Výše složenky od finančního úřadu mohla skutečně leckoho zaskočit. Kromě samotného doplatku na dani, kdy úřad navýšil daň o polovinu, k tomu přičetl 20procentní pokutu a 14procentní úrok z prodlení zpětně až k termínu daňového přiznání za roky 2011, 2012 a 2013. Za pět let zpátky se tak dvouciferný roční úrok pěkně nasčítal.

Například sparťanský fotbalista David Lafata, jehož nedávné vítězství u Nejvyššího správního soudu přístup finančního úřadu zvrátilo, k odvedené dani 1,185 milionu doplatil ještě milion.

A nebyl zdaleka jediný sportovec, který měl s berňákem problém. „Vím o pěti hokejistech, kteří měli exekuci na účet nebo na nemovitost,“ říká Marek Černošek, předseda České asociace hokejistů, která hráčům nabízí daňově poradenskou a právní pomoc. S něčím takovým se ale zpravidla člověk nechlubí. „Klukům je hloupé si mezi sebou říkat, že si museli půjčit,“ domnívá se Dominik Rodinger z České asociace fotbalových hráčů.

Finanční úřad se teď chystá vracet sportovcům doměřené daně včetně pokut a penále, nedávno odhadl vratku na 120 milionů korun. Počet sportovců, kterých se doměření týkalo, odhaduje na 2 400.

Vysoké doměrky se podle informací MF DNES týkaly například zahraničních hráčů dnes již zaniklého HC Lev Praha, který nakoupil špičkové hráče, aby mohl hrát Kontinentální hokejovou ligu. „Máme případ cizince, kterému úřad uvalil exekuci na účet a po jejím provedení ho banka zrušila. Hráč mezitím odešel jinam, takže teď řešíme, na jaký účet bude vlastně úřad 1,8 milionu korun vracet,“ říká českobudějovický daňový poradce Zbyněk Zíba, který má v péči asi čtyři desítky fotbalistů, hokejistů i volejbalistů a bude pro ně chtít řádově deset a více milionů zpátky.

Podle něj si český finanční úřad umí sáhnout na majetek poplatníka kdekoliv v EU. „Někteří sportovci měli zástavu na nemovitost na Slovensku a nečekaně jim to zkomplikovalo situaci doma,“ říká Zíba.

Paradox: Úrok lepší než v bance

Sportovci, kteří se bránili a jejichž případ ještě nebyl uzavřen a běží u Odvolacího finančního ředitelství nebo u soudu, teď mohou čekat dopis s rozhodnutím o snížení daně. Do 15 dní od jeho účinnosti jim pak úřad neoprávněně vybrané peníze vrátí.

Naopak ti, kteří se dodanění podvolili a neodvolávali se, budou muset vrácení peněz aktivně vyžadovat. „U klientů, kde neprobíhalo žádné daňové ani správní řízení, podáváme dodatečná přiznání a nárokujeme vrácení zaplacené daně z příjmů,“ říká Zíba. Zde může nastat komplikace: poplatník má ze zákona nárok jen na vratku za tři zdaňovací období zpět – pokud mezitím neproběhl nějaký úkon správce daně.

Sportovci jako Vydarený, kteří daň doplatili, paradoxně mohou i vydělat – berňák jim musí z neoprávněně vybraných peněz zaplatit úrok ve výši reposazby ČNB (aktuálně 0,05 procenta) plus 14 procent ročně. „Peníze se jim tak mohly zhodnotit lépe než v bance,“ říká s nadsázkou Zíba. Ti, kdo se kvůli daním ocitli v exekuci, mají za období exekuce nárok na úrok ve dvojnásobné výši. O případnou další náhradu škody (náklady na právníky a poradce) se sportovci budou muset se státem soudit.

Jak budou sportovci danit letos?

Využívání výhodných výdajových paušálů už není co bývalo – od roku 2015 se živnostníkům nastavil dvoumilionový strop a sebraly se daňové slevy na děti a na manželku. Pravidla se nicméně opět změnila: strop se letos snižuje na polovinu, milion, a slevy se vracejí do hry. „V letošním přelomovém roce si sportovec může vybrat nový, nebo loňský režim,“ poznamenává Petr Hošek z poradenské Locke & Hobbes.

Do budoucna pak má ministerstvo školství připravit zákon o sportu, který má ohledně zdanění profesionálních sportovců udělat jasno.