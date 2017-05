Tragédii navzdory. Škoda si k premiéře Karoqu najala Daru Rolins

„Jakákoliv automobilka by se jí měla v marketingu vyhnout obloukem. Je to hodně kontroverzní osobnost,“ říká reklamní expert Martin Charvát z kreativního studia Remembership. Podle něj nedošlo k nehodě tak dávno, aby si ji lidé nepamatovali. „Určitě je spousta jiných osobností, které by tam mohly být. Tohle opravdu nebyla dobrá volba,“ míní.

Roli Dary Rolins v marketingu na nové auto nechápe ani Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. „Chybu může udělat každý. Nicméně nové auto by se mělo spojovat spíše s osobností, která je v oblasti bezpečnosti silničního provozu vzorem,“ míní Budský.

Dara Rolins se objevila třeba ve videu, které automobilka umístila na svůj YouTube kanál. V něm ji zpovídá herečka Patricie Solaříková. Rolins se ve spotu vyjadřuje, jak je Karoq praktický a že si může sednout i lehnout do jeho kufru. Rozhovory pak poskytla i dalším kanálům na YouTube.



Rolins: Necítím potřebu obhajovat se

„Samozřejmě máte právo myslet si o mně a mých rozhodnutích, co jen chcete. A ani to nemá nic společného s tím, jestli mě znáte, či nikoliv. Necítím potřebu obhajovat se, jelikož jsem byla řádně souzena i odsouzena,“ uvedla v reakci pro MF DNES Rolins.

„Jestli se vám mé rozhodnutí nelíbí, prosím. Ale mně a možná i jiným lidem přijde v rámci života, který plyne dál a vyvíjí se, mé rozhodnutí přijatelné,“ dodala zpěvačka.

Škoda vysvětluje přítomnost Dary Rolins při premiéře modelu Karoq tím, že chtěla premiéru vozu mediálně dostat i do jiných než motoristických či ekonomických médií. Proto do Stockholmu, kde se představení odehrálo, pozvala ještě například zpěvačku Debbi či herečku Janu Švandovou.

„Naším cílem bylo zvýšit mediální pozornost a publicitu této společenské události, zejména v lifestylových a společenských titulech,“ řekl mluvčí automobilky Vítězslav Pelc. „Významnou část zákazníků této kategorie automobilů totiž tvoří právě ženy, pro které jsou každodenním pomocníkem pro přepravu dětí, vnoučat či nákupů,“ dodal.

Na dotaz, zda nepovažují vzhledem k automobilové historii účast Rolins za nevhodnou, firma uvedla, že o ní ví a že jí je to líto. „Můžeme pouze konstatovat, že všechny oslovené osobnosti se role hostů světové premiéry nového vozu zhostily velice profesionálně a jejich přítomnost byla účastníky akce hodnocena pozitivně,“ řekl Pelc.

Nová Škoda Karoq: