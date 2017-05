Datové schránky bude pro poštu nadále spravovat O2. Za 1,8 miliardy

15:41 , aktualizováno 15:41

Subdodavatelem systému datových schránek pro Českou poštu bude příštích pět let společnost O2 IT Services, která služby spojené s provozem datových stránek dodávala i dosud. Celková hodnota kontraktu je 1,8 miliardy korun Ve čtvrtek to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.