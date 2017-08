Evropská unie ne, celní ano. Za členství v ní ale Londýn nechce platit

Časově omezená celní unie Spojeného království a Evropské unie po brexitu, ke kterému by mělo dojít na jaře roku 2019, by podle Davise umožnila pokračovat ve vzájemném obchodě „co možná nejvolnějším a nejhladším“ způsobem. Zamezila by podle něj také zbytečným zmatkům na hranicích.

Davis je přitom přesvědčený, že by Británie neměla za členství v takové dočasné celní unii platit. „Co se stane v tomto přechodném období, musíte nechat na mě a mých vyjednáváních,“ řekl novinářům ministr vlády premiérky Theresy Mayové. Dosavadní průběh rozhovorů, které s ním za evropskou sedmadvacítku vede Michel Barnier, je podle Davise „uspokojivý“.

Dokumenty týkající se plánů na celní unii jsou první z řady pozičních dokumentů, které by Británie měla zveřejnit do 21. srpna. Další kolo jednání Londýna s Bruselem by mělo začít o týden později.