Německá vláda pomůže zadluženým Deutsche Bahn miliardou eur

Deutsche Bahn by měla získat finanční injekci, která podpoří její kapitál, ještě letos nebo příští rok. V příštích čtyřech letech pak stát investuje další 1,4 miliardy eur do železniční sítě. Celkový dluh státní železniční společnosti činí téměř 20 miliard eur.

Agentura Standard & Poor’s letos v červenci snížila rating společnosti o jeden stupeň na AA- s odvoláním na slabý provozní výkon a nejistotu kolem načasování a výnosu z částečné privatizace dvou divizí Deutsche Bahn, firem Arriva a Schenker. Kapitálová injekce má za cíl odvrátit další snížení ratingu, které by zvýšilo splátky úroků, napsala agentura Reuters.

Členka dozorčí rady Kirsten Lühmannová uvedla, že kapitálová injekce znamená, že firma nebude muset částečně privatizovat svoji britskou dceřinou společnost Arriva. Deutsche Bahn plánovala prodat část firmy Arriva a 40 procent logistické dceřiné společnosti Schenker. Z privatizace chtěla získat čtyři miliardy eur na obsluhu dluhu.

Na základě dohody s ministerstvem financí o finanční pomoci Deutsche Bahn sníží výplatu dividend vládě. Dividenda v posledních letech tekla zpět do skupiny v podobě investic do železniční sítě. Berlín slíbil, že tento výpadek pokryje. To znamená, že v příštích čtyřech letech stát investuje do železniční sítě 1,4 miliardy eur.