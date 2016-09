Deutsche Bahn představily nový vlak. ICE 4 je lehčí a spolehlivější

Souprava ICE 4, kterou od podzimu čeká testování na trati mezi Hamburkem a Mnichovem, nabídne zákazníkům několik novinek, včetně delších vagonů s více místy k sezení, lepší klimatizace, míst pro jízdní kola, větších oken nebo speciálního osvětlení prostoru, které mu může dodat zelený, červený nebo třeba modrý odstín.

Vlak s typicky zašpičatělou kabinou strojvůdce sice nebude s maximální rychlostí 250 kilometrů v hodině tak svižný jako jeho předchůdce ICE 3, který dokáže jet i 330 kilometrů za hodinu, ale díky lehčí konstrukci spotřebuje méně energie.

Hlavně by ale měl být spolehlivější. Že přesně to Deutsche Bahn potřebuje, jako by dokládal i příklad ze středečního rána, kdy na 300 cestujících v Göttingenu muselo kvůli poruše opustit vlak typu ICE.

K větší spolehlivosti soupravy mají přispět především dvě změny. Jedna se týká rozložení elektrického pohonu jednotlivých vagonů, který v případě poruchy jednoho z nich umožňuje rychlou výměnu jediného vozu, a nevyžaduje výměnu celé soupravy.

Druhá změna má zase snížit počet případů, kdy ve vagonech nefunguje klimatizace. Když vypadne jeden z jejích okruhů, bude k dispozici ještě druhý, záložní. Oba jsou připraveny na venkovní teploty od minus 25 do plus 45 stupňů Celsia.

Výkladní skříň Deutsche Bahn

Technické inovace při slavnostním představení ICE 4 na berlínském hlavním nádraží ocenil i německý ministr dopravy Alexander Dobrindt, podle něhož je stroj výkladní skříní Deutsche Bahn i techniky vyrobené v Německu.

Německý železniční dopravce věří, že se mu i díky novým vlakům podaří do roku 2030 zvýšit počet přepravovaných cestujících o 25 procent na 180 milionů ročně.

Ze 130 vlaků, které si Deutsche Bahn objednala, jich 85 bude složeno z 12 vozů a 45 ze sedmi. Vlak s dvanácti vozy nabídne 830 míst, čtvrtinu z toho v první třídě. Bezdrátový internet má být dostupný všem cestujícím, ti ve druhé třídě budou ale muset počítat s datovým limitem.

Všech 130 souprav chce firma nasadit do poloviny roku 2023. Pokud všechno půjde podle plánu, mohla by se nakonec celková zakázka rozrůst až na 300 vlaků. Už nyní jde o největší obchod v dějinách společnosti.