Diag Human znovu útočí na Česko. Stát stáhl peníze z bank v Lucembursku

„Chystáme dopis, ve kterém informujeme o situaci v kauze Diag Human premiéra, vládu a ministerstvo financí. Předáme ho příští týden, do té doby to nebudu komentovat,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, jehož resort spory s Diag Human řídí přes 20 let.

Lucemburská stopka

K nečekanému zvratu v kauze Diag Human došlo v Lucembursku. Jak informoval server HlídacíPes.org, lucemburský odvolací soud 27. dubna rozhodl, že firma Čechošvýcara Josefa Šťávy může uspokojit své nároky na náhradu škod, způsobených českým státem, z majetku České republiky uloženého v lucemburských bankách.

Rozsudek je pravomocný. Opírá se o verdikt české arbitráže, jež přiřkla v roce 2008 Šťávově firmě nárok na osmimiliardové odškodné. Stát se ale s Diag Human soudil dál a pozdější rozsudky vyzněly pro změnu ve prospěch České republiky. Přesto Diag Human žádá soudy v několika zemích o zabavení českého majetku. Odkazuje přitom právě na rozhodnutí z roku 2008.

Podle serveru HlídacíPes.org už Lucembursko zablokovalo české účty ve 24 místních bankách. Přímá škoda zatím Česku nehrozí. Dle zdrojů z vládních kruhů se totiž podařilo hotovost z lucemburských účtů včas přesunout jinam.

„Veškerý majetek, který by mohl být v Lucembursku zabaven, je stažen,“ řekl MF DNES zdroj informovaný o postupu českých úřadů.

Nejde o první rozsudek, který dal Diag Human právo zabavit český majetek. Už před několika lety nechal zabavit česká umělecká díla ve Vídni rakouský soud (více čtěte zde). Dva Fillovy obrazy a Gutfreundova plastika se ale tehdy nakonec vrátily v pořádku do Česka, protože země uspěla u odvolacího soudu, který exekuci zastavil. Obdobná řízení dál běží v dalších státech.

Pětadvacet let sporů

Kořeny nekonečného sporu s Diag Human míří k roku 1992, kdy ministerstvo zdravotnictví hledalo partnera pro zpracování krevní plazmy. Po zakázce sahala norská firma Novo Nordisk, která spolupracovala s českým partnerem – dnešní firmou Diag Human. Tu ale označil tehdejší ministr Martin Bojar za nedůvěryhodnou. Z kontraktu sešlo a Šťáva rozjel proti Česku spory kvůli poškození dobrého jména. Také žádal o náhradu ušlého zisku.

V roce 1997 mu Česká republika po prohrané arbitráži zaplatila odškodné 327 milionů korun kvůli pokažené pověsti. Až o 11 let později však Diag Human zaznamenal skutečné vítězství, když mu arbitři v dalším procesu přiklepli náhradu za ušlý zisk ve výši 8,3 miliardy. Česko se přesto dál soudně bránilo, spory pokračovaly a země kompenzaci Šťávovi nezaplatila.

Před třemi lety skončila poslední arbitráž vítězstvím České republiky. Ministerstvo financí označilo spor za definitivně ukončený. „Naše stanovisko se nijak nezměnilo, pořád trvá,“ říká ministr zdravotnictví Ludvík.

Diag Human nicméně verdikt neuznává a ve sporech pokračuje. Nárok firmy na odškodné mezitím vystoupal kvůli rostoucím úrokům a průtahům na více než 13 miliard.

Dosud se Diag Human soudil u tuzemských arbitrážních senátů, v jejichž pravomoci jsou obchodní spory českých firem. Teď se ale chystá otevřít novou frontu v cizině. Připravuje žalobu u zahraniční arbitráže, která řeší porušování mezinárodních dohod o ochraně investic.

„Diag Human nám už oznámil existenci mezinárodního sporu, který se bude řešit investiční arbitráží,“ potvrzuje náměstek ministra financí Ondřej Landa. Právě jeho resort je za mezinárodní arbitráže odpovědný, a celý spor se tak stane jedním z prvních úkolů nového ministra, který v čele úřadu zřejmě již brzy vystřídá Andreje Babiše.

Podle Radka Šnábla, experta na obří finanční spory, by u mezinárodní arbitráže Šťávovy šance vzrostly. „Jedná se o spor, v němž už jednou dala tuzemská arbitráž částečně Diag Human za pravdu. To je nepříjemná indikace. Představuje to pro Česko vyšší riziko, než kdyby se začínalo s čistým stolem,“ varuje Šnábl.

Landa zatím nechce situaci komentovat. „Mezinárodní arbitráž ještě neběží, pořád to spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Čekáme na jejich informace,“ říká.