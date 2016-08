Digi TV přiostřuje souboj s O2, přikupuje tenis

Přetahovaná mezi televizními operátory pokračuje. Nejvíce je patrná mezi Digi TV, kterou loni získala skupina Lama nenápadného miliardáře Petra Lamicha a O2, kterou z většiny vlastní PPF Petra Kellnera.

Oba operátoři totiž vsadili na sport a exkluzivní práva. To znamená, že je nikdo jiný na daném území vysílat nemůže. Souboj s O2 přitom podle šéfa Digi TV Vladimíra Rusnáka začal nenápadně.

„Když jsme kupovali české Digi TV, uvažovali jsme, jak službu dál rozvíjet. Měli jsme Premier League a nevadilo nám, že ji do vysílání zařadilo i O2TV. Při budování strategie jsme šli do O2 s tím, že oba máme sportovní televizi, tak pojďme spolupracovat. Tehdy řadu lukrativních práv drželo O2, hlavně Champions League. My jsme od nich chtěli část práv koupit. Oni nás ale velmi rázně odmítli,“ vzpomíná slovenský manažer, který řadu let pracoval pro telekomunikační firmy v USA a na Slovensku.

„A tehdy jsme se rozhodli, že když se s námi O2 nechce bavit, začneme nakupovat sami. A získali jsme Premier League na další sezóny. Tento závod mezi operátory primárně nevycházel od nás. My se chtěli dohodnout,“ naznačuje Rusnák.

Aktuálně tak k fotbalové Premier League a španělské La Lize přidává také tenisový program. V balíku ATP je přes 30 turnajů ročně z nejvyššího tenisového okruhu, včetně prestižního turnaje Mistrů. Vedle stojí jen slavné grandslamy, které aktuálně vysílá Eurosport. Vysílání turnajů ATP na Digi TV začíná v lednu 2017. Do letošního roku vlastnila práva pro Česko Nova Sport.

Podle Rusnáka již investoři z Lamy do televizního obsahu napumpovali stovky milionů korun a další mají přijít. Sportovní obsah společně s novou platformou Nová Digi TV a nové internetové službě Digi2GO má podle jeho představ firmě do dvou let zajistit desítky tisíc nových zákazníků. Loni udávala firma asi 130 tisíc zákazníků, do dvou let chce Rusnák překročit 200 tisíc lidí.