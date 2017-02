Gigalinery zaplňují české silnice. Velké tahače jsou zkrátka efektivnější

Klasický tahač s návěsem měří osmnáct metrů, na českých silnicích jsou ale čím dál častěji vidět o sedm metrů delší soupravy. Takzvané gigalinery zažívají rozmach i v jiných zemích, nedávno je schválili i v Německu.

V Česku však nesmí vyjet na silnice s takovou soupravou kdokoliv si usmyslí: ministerstvo dopravy jejich provoz povoluje vždy na tři měsíce. Souprava smí jezdit jen na dálnicích a čtyřproudých silnicích, vykládka a nakládka od takových silnic může být maximálně deset kilometrů.

Podle ministerstva dopravy je v Česku aktuálně povolen provoz 31 takových souprav pro celkem 12 různých dopravců. Počet gigalinerů postupně podle ministerstva narůstá.

Kamiony pro zkušené

Pro řízení dlouhé soupravy stačí běžný řidičský průkaz pro kamion s návěsem. „Řidiči takovéto soupravy ani ze zákona ani z vydaného rozhodnutí nevyplývá povinnost speciálního proškolení. Dopravcům ale zdůrazňujeme, aby na soupravy nasazovali zkušené řidiče, kteří budou seznámeni nejen s trasou, ale i s technikou jízdy a manipulací s touto soupravou,“ doplnil Neřold.

„V poslední době, po zveřejnění stanoviska německého ministerstva dopravy o provozování těchto souprav v Německu, jsme zaznamenali dotazy na možnost provozovat gigalinery na trasách z Česka do Německa,“ dodal. Němci po dlouhých debatách provoz gigalinerů povolili, i když narazili na velký odbor hlavně železničních dopravců.

V Česku se objevily už v roce 2008, kdy s nimi začal jezdit Rovotrans z Rokycan s díly pro Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Doprava skončila v roce 2012, teď se k ní automobilka znovu vrací a bere to i jako svůj příspěvek k životnímu prostředí. Do kamionu se vejde 150 kubíků nákladů, o padesát procent více, než do běžné soupravy. V praxi to znamená, že namísto 53 kamionů pojede mezi Rokycany a Mladou Boleslaví 35 kamionů týdně.

Už přes rok používá dlouhé soupravy společnost Raben Logistic. Každý den jezdí na pravidelné trase Brno – Praha – Brno a Olomouc - Praha – Olomouc. Firma je nazývá combi train. „Jde o soupravu návěsu a kontejneru spojených pohyblivým podvozkem, které se při couvání rozpojí a je možné je ovládat a používat samostatně,“ řekla Martina Netuhová z Raben Logistic.

Souprava je podle ní ještě označená oranžovými majáky a nápisy vyznačujícími celkovou délku. „Je to řešení, které redukuje nárůst dopravy, snižuje škodlivé emise, ale klade také vyšší nároky na řidiče,“ dodala Netuhová.