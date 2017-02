Handrkování o drážního regulátora je u konce. Ministr Ťok prosadil Kodyma

Nové výběrové řízení proto ministerstvo dopravy narychlo vyhlásilo na konci letošního ledna, do konce prvního únorového týdne pak měli zájemci o tuto pozici podat přihlášky. Přihlásili se čtyři zájemci.

Úřad bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity dopravcům na přeplněných železničních tratích či chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám.

Na starosti bude mít i přístup k letecké infrastruktuře. Převzít by tak měl část kompetencí i zaměstnanců Drážního úřadu. Ten je organizací podřízenou ministerstvu dopravy, a nemůže tak plnit funkci nezávislého regulátora, kterého po Česku požaduje EU. Nový předseda by jej měl řídit šest let.

Úřadovat se začne v dubnu

Takzvaný drážní regulátor by měl začít fungovat v dubnu. „Nový předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře musí co nejdříve projednat s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra systemizaci služebních míst, předložit ji vládě, zajistit výběrová řízení na obsazení nově vzniklých pozic a připravit celý úřad, aby mohl od dubna začít fungovat,“ uvedl v tiskovém prohlášení Ťok.

Kodym v současnosti pracuje v Českých drahách jako systémový specialista na odboru kolejových vozidel. Zodpovídá za nákup a hospodaření s drážními vozidly, v letech 2003 až 2013 byl ředitelem Drážního úřadu, předtím působil v různých pozicích v Československých a následně pak v Českých drahách. Vystudoval dopravní a manipulační techniku se specializací na kolejová vozidla na Fakultě strojního inženýrství ČVUT.