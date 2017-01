Minuty místo dnů. Převod peněz z účtu na účet letos konečně zrychlí

Významná část bankovních klientů bude mít už letos možnost poslat si mezi sebou rychle peníze. Společnost Mastercard totiž v tuzemsku plánuje plnohodnotné spuštění své služby MoneySend. Tato služba technicky umožňuje poslat částku „z karty na kartu“ (respektive na bankovní účet, který za každou kartou stojí) s připsáním platby do třiceti minut.

Služba v tichosti napůl funguje už nyní – českými bankami vydané karty Mastercard dovedou takovou platbu přijmout například od držitele karty vydané v Rusku či na Ukrajině. Zatím však neumožňují odesílání. „To se změní ještě tento rok, platby budou moci odesílat i přijímat všichni klienti českých a slovenských bank, kteří jsou držiteli naší karty,” slibuje šéf inovací české Mastercard Josef Puczok.

Zatím není jasné, zda a jak bude takový převod zatížen poplatkem. Minimálně zpočátku je ale v plánu umožnit tyto platby za velmi nízké poplatky či úplně zdarma.

Převody bývají zpravidla omezeny maximální výší částky, ve světě to bývá řádově v desetitisících korun. Metoda vyžaduje znalost čísla platební karty adresáta (což lze třeba v mobilní aplikaci nahradit telefonním číslem), takže se hodí k platbám mezi lidmi, nikoli od člověka k instituci. Jedná se tak o podobné řešení, jako umožňuje svým uživatelům v USA Facebook pomocí aplikace messenger (psali jsme zde).

Nevýhodou je, že takto lze propojit jen dvě karty Mastercard a Maestro, nikoliv třeba Mastercard a Visu. Visa zatím obdobnou službu pro majitele svých karet neplánuje. Chystá prý ale pomoci ke vzniku blíže neupřesněným podobným službám bank.

„Z naší zkušenosti vyplývá, že banky chtějí spíše integrovat mobilní P2P platby do již existujících vlastních mobilních aplikací, než nabízet nové separátní produkty. Visa se tak rozhodla vyhovět těmto potřebám a nabízí P2P transakce a služby, které mohou být do mobilních aplikací bank flexibilně integrovány. Těšíme se, až se začnou taková řešení v blížících se měsících rozšiřovat na trhu,“ uvedl regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko Marcel Gajdoš.

Rychlé řešení chystají i banky

Nedlouho po karetní společnosti by mohly na českém trhu své řešení pro rychlé platby představit i banky. Jak už dříve informovaly Hospodářské noviny, pracovní skupina tvořená zástupci bank, bankovní asociace a ČNB připravuje řešení s pracovním názvem „okamžitá platba“.

To by mělo umožnit převod peněz nejen rychleji, než umožňuje standardní mezibankovní platební styk (tedy následující pracovní den), ale i než expresní platby, kde by měly prostředky dorazit týž pracovní den – přibližně za stokorunový příplatek.

Předpokládá se, že půjde o minuty, či dokonce vteřiny. Otázkou však zůstává, zda se do systému zapojí všechny banky a stejně jako u karetního řešení není ještě jasné, kolik budou takové platby stát. „V porovnání s expresními platbami budou pravděpodobně výrazně levnější,“ předpovídá mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková.

Vzhledem k tomu, že okamžité platby se teprve připravují, zůstává nejasné i to, kdy se jich klienti dočkají. Nejoptimističtější z oslovených bank předpokládají, že by služba mohla být funkční na přelomu letošního a příštího roku. Jiné ale hovoří o tom, že reálný termín je přibližně o rok vzdálenější.

Logicky přitom bude systém atraktivní podle toho, zda se do něj zapojí všechny banky. Pokud se tak stane, bude to řešení pro všechny a dnešní expresní platby se stanou zbytečnými. Pokud do systému vstoupí jen část z nich, budou možnosti neúplné a alternativa v podobě drahé expresní platby nejspíš zůstane.