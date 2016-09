Známky jako lukrativní byznys za miliardy. U kterých má investice smysl?

Na světě je odhadem 70 milionů aktivních sběratelů a investorů. „Každoročně se zobchoduje zhruba za deset miliard liber ve známkách,“ říká Stanislav Výtisk, expert ve filatelii, který se zúčastnil právě probíhajícího veletrhu Sběratel v pražských Letňanech.



Do známek investují i Češi. Soudní znalec David Kopřiva odhaduje, že jsou stovky Čechů, kteří své úspory ukládají do investičních známek. A jeden z největších obchodů v tuzemsku je velmi čerstvý. Neznámý podnikatel z Prahy letos v srpnu pořídil do své sbírky nejcennější dvojici poštovních známek světa, Modrého a Červeného Mauritia. Odhadovaná cena je zhruba 100 milionů korun (psali jsme zde).

Nejvzácnější známky v posledních letech nabývají na hodnotě rychleji než akciové trhy či konzervativní zlato. Strmějším tempem začaly růst na ceně po roce 2000. Za posledních šest let se burzovní index GB 250 Rare Stamp Index zhodnotil o 75 procent. V tomto koši je dvě stě padesát nejvzácnějších známek světa. Ještě více se zhodnocují známky zahrnuté v indexu čínské burzy.

„Zhodnocení nejdražších známek se dá srovnat jen s těmi nejlepšími obrazy od Picassa,“ je přesvědčen soudní znalec David Kopřiva. Vliv na cenu má několik faktorů: zajímavý příběh, doba vzniku (investiční se datují zpravidla před rokem 1900), vliv má však i skutečnost, kdo všechno známku už vlastnil.

Nejvzácnější českou známkou je zelená rakousko-uherská známka s obráceným přetiskem „Pošta Československá 1919“. Původní cena byla 4 koruny, dnes se její hodnota pohybuje mezi 5 až 7 miliony Kč.