Opravuje se, ale z dálnice někdy nejsou dělníci vidět, tvrdí šéf ŘSD

Ještě nikdy v historii nečekalo na řidiče tolik uzavírek jako letos. „Příští rok už bude situace lepší, i když do oprav má jít ještě více peněz než letos,“ věří generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. „Získali jsme zkušenosti, navíc ty nejhorší a nejzatíženější úseky jsou hotové,“ říká.

Na jak dlouho jste letos nejdéle uvázl v koloně aut?

Zhruba hodinu a půl na D1 nedaleko Ostravy, když na dálnici došlo k nehodě kamionu. Bylo velmi poučné sledovat reakce lidí okolo mě. Viděl jsem, že příliš nevědí, co se vlastně děje, a v tom právě vidím velké možnosti, jak zlepšit informovanost řidičů.

Jan Kroupa (37) Je generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic od prosince 2014. Na ŘSD nastoupil už během studia Fakulty stavební ČVUT v roce 2004, kde dokončil obor konstrukce a dopravní stavby. Musel odejít pouze na pár měsíců v roce 2014 během velkých personálních změn.

Jak například?

Chtěl bych více rozjet projekt asistence řidičům. Začínali jsme s asistenční službou na některých dálnicích, dnes už nabízíme i servis po telefonu. Když vyjedete a zavoláte, kam míříte, pracovníci Zelené linky vám řeknou, zda máte nějaká omezení nebo nehody na cestě. Vím, že toto je běžné v navigacích či mobilních aplikacích, ale chceme myslet i na ty, kteří tyto služby nevyužívají. Proto teď rozjíždíme větší kampaň na naši Zelenou linku. Zatím se na ni dovolalo přes třináct tisíc lidí. Sám, když vyjíždím, tak rovnou volám, jestli někde nestojí kolona. V informovanosti řidičů vidím velkou rezervu.

Nebylo by jednodušší trošku popohnat stavební firmy, aby opravovaly silnice rychleji?

Chápu stížnosti řidičů, že by to mohlo jít rychleji. Dotazů na rychlost oprav u nás přibývá, to sami vidíme. Tím, jak se letos opravdu hodně opravuje, tak se řadě lidí může zdát, že se všude jen stojí. Děláme však na řadě míst kontroly a nezjistili jsme vážná pochybení proti harmonogramu. Tam, kde to jde, dáváme i do kritérií v soutěži rychlost stavby. Musím se opakovat, ale hlavní problém je, že tu doháníme několikaleté manko v opravách silnic.

Není problém i v příliš benevolentních harmonogramech? Jeden příklad – most na D10 ve Svémyslicích. Oprava trvá téměř půl roku, na stavbě mnoho lidí nevidíte...

Je to akce, na kterou jsme dostali hodně dotazů. Jde o dva mosty vedle sebe a řidiči většinou nevědí, že tam vede i vysokotlaký plynovod, kde se vyskytly problémy s podložím. Takže na stavbě se pracovalo, ale nebylo to z dálnice vidět.

Je však nutné opravovat povrch dálnice a o pár kilometrů dál opět omezit provoz kvůli výměně středových svodidel?

Svodidla měníme postupně všude, kde má doprava velkou intenzitu. Jde o nová svodidla s vyšší zádržností, změnily se i normy. Ta stávající neudrží například větší autobusy. Postupně je měníme všude. Myslím, že bezpečnost je důležitější než opravy silnic.

Příští rok má jít na opravy ještě více peněz než letos. Bude situace pro řidiče lepší?

Věřím, že ano. Jednak už nebude probíhat tolik akcí na nejvytíženějších úsecích s výjimkou D1 a D5, jednak jsme během letošní sezony získali dost zkušeností, jak opravy zkrátit. Snad se také podaří lépe zkoordinovat omezení na silnicích s kraji, bohužel tu chybí jednotný silniční správní úřad, který by zabránil kolizím v opravách dálnic a silnic nižších tříd. Takových případů sice ubylo, ale stále to byl letos problém.