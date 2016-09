Pracovat budeme až do smrti, jsou smířeni mnozí Češi. Na důchod si nespoří

Anketa: Jak se zabezpečit na důchod Alena B. (31) lékařka, svobodná, Praha, hrubá mzda 40 tis. Kč Mám penzijní připojištění, šetřím si 500 měsíčně, asi osm let. O zajištění na stáří jsem nikdy nepřemýšlela, nevidím to jako problém. Pro mne je teď daleko důležitější pořídit si byt. Ze svých kamarádů vlastně neznám nikoho, kdo by k tomu přistupoval jinak – většinou si odkládají do nějakého fondu pár stovek a moc to neřeší. Ondřej K. (31) modelář (OSVČ), svobodný, Praha, kolem 45 000 Kč čistého Mám spoření v nějakém penzijním fondu, asi u České spořitelny. Ukládám 500 Kč měsíčně, začal jsem hned po nástupu do práce po vysoké. Myslím, že se tak dá našetřit nejvýš na pár měsíců života v penzi. Začnu to ale řešit, až bude vhodná doba. Teď řeším hlavně hypotéku. A hodně cestuju a sportuju, moc peněz na úspory mi nezbývá. Kateřina H. (50) projektantka (OSVČ), svobodná, Stč. kraj, 40 000 Kč čistého Spořím od půli 90. let v penzijním fondu Komerční banky. Začínala jsem na třech stovkách měsíčně, dnes dávám 2 tisíce. Už jsem měla možnost si peníze po 20 letech vybrat, ale neudělala jsem to a s celou částkou pokračuji dál. Jaký budu mít státní důchod? Netuším. Jako OSVČ stejně nedostanu skoro nic, budu muset dělat do smrti. Stanislav T. (44) výškové práce (OSVČ), ženatý, Stč. kraj, 16 až 19 tis. čistého Spořím asi 10 let, po pětistovce měsíčně do nějakého penzijního fondu. Kromě toho posílám dalších 500 měsíčně na životní pojištění. Platím si úrazové pojistky a splácíme hypotéku na byt, víc si odkládat nemůžu. Nevím, kolik si na penzi naspořím. Spíš budu muset dělat do smrti, důchodu se prostě nedožiju. Ale je to daleko, tak to neřeším. Květa V. (56) učitelka, vdova, Stč. kraj, 30 tis. Kč (mzda + vdovská penze) Mám penzijní spoření asi 10 let. Začínala jsem pětistovkou, dnes ukládám 1 000 Kč měsíčně. Vím přesně, že do penze půjdu v 62 letech, ale zatím nemám představu, jak bude velká. Jsem si vědoma toho, že v důchodu mi příjmy hodně klesnou. Bydlíme ve vlastním domku, takže mne aspoň nečeká starost, jak zaplatit bydlení. Alena D. (56) zaměstnaná v soukr. firmě, vdaná, Stč. kraj, 22 000 Kč čistého Mám od půli 90. let penzijní připojištění, platím 1 000 Kč měsíčně, ale začínala jsem tuším na pětistovce. Po dvaceti letech jsem měla naspořeno 150 tisíc a mohla si peníze vybrat, tehdy jsem z toho utratila asi třetinu a zbytek jsem převedla na novou spořicí smlouvu. Vím, že důchod budu mít malý, ale máme naštěstí vlastní dům.