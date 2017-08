Žít jako Donald Trump? Jeho dům z dětství je k pronajmutí na Airbnb

Tři koupelny, pět ložnic, čtrnáct postelí a dvě kuchyně. Dům v tudorovském stylu v newyorkské čtvrti Queens, který v roce 1940 postavil otec Donalda Trumpa Frederick pro svou rodinu, je nyní v nabídce Airbnb za v přepočtu asi 16 635 korun. Informoval o tom americký deník The Washington Post.

Pokud by někdo z návštěvníků snad zapomněl, že se jedná o dům, kde čtyři roky vyrůstal současný prezident Spojených států, paměť mu osvěží jeho fotky rozvěšené všude po domě. Dominantou domu je potom kartonová podobizna Donalda Trumpa v životní velikosti umístněná v obývacím pokoji. O podobizně informuje i nabídka v Airbnb: „...skvělý společník pro sledování Fox News pozdě do noci.“

Dům se podle popisu na Airbnb moc nezměnil. Kuchyň je původní a honosný nábytek je podobný tomu, který zde býval, když zde malý Trump vyrůstal. V jednom z pokojů visí zarámovaný nápis: „V této ložnici byl pravděpodobně svými rodiči Fredem a Mary Trumpovou počat prezident Donald J. Trump. A to se navždy zapsalo historie.“

Otázkou zůstává, kdo s nabídkou pro Airbnb přišel. Ředitelka společnosti ParamountRealty USA MishaHaganiová řekla, že nemůže říci, zda prostory společnosti nabídl vlastník nemovitosti či nájemce. „Vím, kdo to je, ať už jde o vlastníka, nebo někoho úplně jiného. Jen nevím, jak chce být ta osoba identifikována,“ říká Haganiová v článku na serveru Newsday.

Její společnost v březnu letošního roku dům vydražila za 2,14 milionů dolarů (v přepoštu 47,1 milionů korun) (psali jsme zde). Předešlým vlastníkem byl tehdy investor do nemovitostí Michael Davis, který dům koupil dům ještě před prezidentskými volbami v roce 2016 za 1,39 milionu dolarů. O několik týdnů později jej prodal neznámému kupci, který je ve veřejných rejstřících uveden jako Trump Birth House.

Dům měl být muzeem

„Hodnota této nemovitosti nemá s fyzickou podobou domu nic společného,“ uvedla Haganiová. „Obvykle lidé nakupují domy kvůli jejich poloze. Lokalita, velikost domu a celého pozemku, počet ložnic a koupelen...v tomto případě nelze říci, že jsou tyto parametry rozhodující. Někdo to koupil kvůli tomu, s čím je dům spojený. A to je současný prezident,“ dodává ředitelka.

Podle Michaela X Tanga, New Yorského advokáta, který zastupoval neznámého kupujícího, si původně majitel zahrával s myšlenkou vytvořit z majetku muzeum. „Netušil jsem, že by to mohlo skončit u Airbnb. To pro mě byla nová zpráva,“ přiznal Tang.

Donald Trump na léta strávená v poklidné newyorské čtvrti Queens rád vzpomíná. O tom, zda třeba i on není záhadným kupcem se však může jen spekulovat.

Archivní video: Tady se narodil Donal Trump