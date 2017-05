GLOSA: Kdyby byl Trump král...

Král to má snazší, pomyslel si asi americký prezident Donald Trump, když jeho Air Force One v sobotu dosedal na rozpálený beton letiště v saúdskoarabském Rijádu. Bylo to poprvé za sto dvacet dní jeho úřadování, co vyrazil za hranice Spojených států.

Přivítání se mu dostalo skutečně královského. Ať už panovník Salmán chtěl zahrát na Trumpovo ego, nebo si v hlavě USA jen upevnit strategického partnera, povedlo se. Tucet ztepilých arabských koní, kteří doprovázeli černou prezidentskou limuzínu, působil přinejmenším stejně majestátně jako ve zlatě vyvedené paláce, které se místy až nápadně podobají Trumpovu apartmá v jeho newyorském věžáku.

A nabízí se ještě jeden roajalistický motiv. Ačkoli USA nejsou země, kde se žezlo moci předává v rámci rodiny, Trump má pro dynastie více než pochopení. Svědčí o tom úzké zapojení jeho ženy Melanie a dcery Ivanky do diplomatického zákulisí, ale i role Trumpova zetě Jareda Kushnera. Ten má v roli poradce mimo jiné na starosti i mírovou agendu na Blízkém východě a byl mezi hlavními vyjednavači, kteří dotáhli do konce dohodu o prodeji zbraní a vojenského materiálu Saúdům za více než 100 miliard dolarů.

Trump má svého zetě natolik v oblibě, že kdyby bylo na něm, dalším prezidentem USA by se stal nejspíš Kushner.

Ne nepodobně je tomu u Saúdů. Po Salmánově smrti bude dle protokolu v Rijádu panovat korunní princ Mohamed. Salmán však dal již na počátku kralování jasně najevo, že by si přál, aby po jeho smrti na trůně usedl panovníkův oblíbený syn Mohamed bin Salmán. Ten se již nyní těší značným privilegiím a převzal velkou část agendy, kterou by za jiných okolností vykonával suverénní král.

Spojené státy nejsou absolutistická monarchie, kde si král dělá, co se mu zlíbí. A Donald Trump to pociťuje již delší dobu. Jeho panovnické sklony narazily na zeď demokratických standardů naposledy předminulý týden, když znenadání odvolal šéfa FBI Jamese Comeyho. Údajně se totiž příliš šťoural v napojení Rusů na Trumpovo okolí a jeho prezidentskou kampaň. To by se asi nelíbilo nikomu, o to méně králi. Hlavě Spojených států se nezdá ani to, že nesmí svévolně nakládat s tajnými informacemi, které mezi řečí údajně postoupil ruskému ministrovi zahraničí. V zemi šejků by to asi bylo považováno za pouhý přešlap, který se monarchovi toleruje.

To Trumpa, až se vrátí z první diplomatické cesty, na které navštíví i další země rozbořeného regionu a centrálu NATO v Bruselu, domů, čeká vyšetřování, které povede veterán FBI Robert Mueller společně s Comeym.

Kdyby si chtěl Trump na monarchu přece jenom hrát dál, veze si do Washingtonu zlatý řetěz s nejvyšším vyznamenáním, které mu král Salmán věnoval.

Ale lepší by přece jen bylo, aby si po čtyřech měsících v úřadu uvědomil, že prezident Spojených států není král. Ani televizní celebrita, které všechno projde.