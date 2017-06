Zákaz kouření v Evropě snížil hospodským tržby, Česko nebude výjimkou

„Česká restaurační zařízení čeká dočasný pokles tržeb. U většiny by ale neměl přesáhnout deset procent,“ odhaduje Lukáš Hendrych z auditorské a poradenské společnosti BDO. Spíše čeká jednociferný propad řádově o procenta. I tak může být však pro řadu hospodských zákaz kouření dalším nepříjemným opatřením po loňském zavedení EET.

„Starost provozovatelů o své podnikání je pochopitelná a mírný úbytek tržeb od kuřáků je nevyhnutelný,“ dodal Hendrych.

Kuřáky už v minulosti ze svých prostor nedobrovolně vykázala gastronomická zařízení v několika zemích Evropy. I u nich byl zásah do tržeb v řádu procent.

Nejhůře dopadli restauratéři ve Skotsku, kterým příjmy poklesly o desetinu. V Anglii se snížily o necelých pět procent, v Irsku o tři procenta. V Norsku se situace barů nedotkla, více se to dotklo restauratérů, kterým se tržby snížily o 3 procenta.

BDO předpokládá, že regulace bude pro stát v konečném efektu, i přes snížení daňových příjmů, pozitivní díky nižším výdajům na léčbu nemocí způsobených kouřením. To se však promítne až za dlouhou dobu.

Klesly prodeje cigaret

Zákaz může mít dopad i na tabákové firmy, naznačují data agentury Euromonitor. Podle nich ve většině dotčených zemí došlo k průměrnému snížení prodeje cigaret o 4 procenta. Výrazný propad potkal Španělsko, kde se prodeje snížily o 20 procent, a Řecko, kde se svezly dolů o 15 procent.

Naopak velmi nízký pokles prodejů eviduje Rakousko, Belgie, Holandsko, Finsko, Norsko, Itálie a Francie, pohyboval se do dvou procent. Pokles poptávky byl ve všech zmíněných zemích pouze dočasný, do dvou let se prodeje cigaret vrátily na úroveň před zákazem.