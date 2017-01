Pražská reklamní špičkovaná. Tendru o reklamu na tramvajích brání soudy

Jenže DPP novou smlouvu na více než tři miliony za půl roku uzavřít nesmí. Zakazuje mu to předběžné opatření soudu, podle kterého může danou reklamu prodávat výhradně společnost Rencar. S ní má pražský dopravce podepsanou smlouvu už od roku 1997 a ta vyprší až v roce 2031. Podle antimonopolního úřadu (ÚOHS) je však smlouva neplatná, což tvrdí i DPP. Soudy ve věci zatím nerozhodly. Opatření je předběžné.

Reklamní přestřelka

Podle Rencaru naopak smlouva platí a víc za reklamu na autobusech dopravnímu podniku odvádět nechce. O platnosti smlouvy nyní rozhoduje soud.

Kdo se pere o reklamu pro DPP Skupina BigBoard je s více než 50procentním podílem na trhu největším poskytovatelem outdoorových reklamních ploch na českém trhu, kde působí od roku 2001. Roční obrat společnosti je více než 900 milionů korun.

je s více než 50procentním podílem na trhu největším poskytovatelem outdoorových reklamních ploch na českém trhu, kde působí od roku 2001. Roční obrat společnosti je více než 900 milionů korun. Francouzská reklamní skupina JCDecaux, která je zároveň většinovým vlastníkem společnosti Rencar, je dvojkou na trhu. V Česku působí od roku 1997. DPP je menšinovým vlastníkem společnosti Rencar, díky čemuž získává dividendu sedm milionů korun ročně.

V pražském reklamním prostředí tak probíhá další kolo souboje velkých hráčů o lukrativní inzerci v hromadné dopravě. O stávající kontrakt na provozování veškeré reklamy pro DPP má dlouhodobě zájem právě BigBoard. Rencar po vypsaném tendru na autobusy hodil BigBoardu rukavici.

„Pokud BigBoard takové inzerenty má, Rencar Praha je připravena poskytnout mu tyto reklamní plochy a zajistit vše pro realizaci inzerce těchto klientů,“ reaguje na výsledek tendru generální ředitel Rencar Pavel Slabý. BigBoard kontruje rozhodnutím antimonopolního úřadu, podle kterého smlouva na reklamu pro DPP neplatí.

„Nepovažujeme za seriózní, že Rencar nabízí reklamní prostor, na který nemá platnou smlouvu,“ říká šéf BigBoardu Richard Fuxa. Pro DPP by to podle něj navíc bylo nevýhodné. A co na to dopravní podnik?

Ten chce spolupráci s Rencarem letos změnit. Poukazuje na právní analýzy dopravního podniku, rozhodnutí ÚOHS a policejní vyšetřování smlouvy mezi DPP a Rencarem. „S Rencarem vedeme několik soudních sporů a chceme co nejdříve vypsat velké výběrové řízení na provozovatele reklamních ploch v prostorách pražské MHD,“ řekl Josef Voltr, vedoucí marketingu dopravního podniku.

Kdo dá víc?

Jenže velký tendr, o kterém se mluví už víc než rok, by i po soutěži nejspíš narazil opět u soudů. Kromě nerealizovatelného řízení na autobusy musí dopravní podnik Rencaru umožnit inzerovat i na tramvajích, soud o tom rozhodl již v prosinci loňského roku.

Dopravce přitom ve stejném období zadal poptávkové řízení, ve kterém mu firma BigBoard za reklamní plochy, kde nyní prodává Rencar, nabídla ročně na odvodech více než 140 milionů korun.

Rencar, který podle posledních dostupných čísel z roku 2015 dopravnímu podniku na reklamě za rok zaplatil 68 milionů korun plus sedmimilionovou dividendu, hovoří o odvodu 120 milionů korun. Ovšem za předpokladu, že by převzal i plochy třetího inzerenta – společnosti EuroAWK, která reklamu městu také prodává. Praha se však i s ní již více než rok soudí o vyklizení jí používaných reklamních ploch.