Exekutor podezírá krachující Nupharo Park ze zneužití stamilionové dotace

Že třísetmilionová evropská dotace, kterou ministerstvo průmyslu v roce 2013 přiznalo nyní krachujícímu Nupharo Parku, mohla být zneužita, tvrdí někdejší šéf exekutorské komory Juraj Podkonický, který před vyhlášením insolvence parku vedl exekuční řízení pro největšího z věřitelů, stavební firmu Moravostav.

V návrhu Moravostavu na předběžné opatření umístěné v insolvenčním rejstříku se uvádí, že se Podkonický pro podezření na zneužívání finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie obrátil na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) s podnětem na zahájení vyšetřování.

Podkonický pro iDNES.cz svou akci nechtěl komentovat ani upřesnit. Dosud na dotaz nereagoval ani OLAF. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které dotaci schválilo, nyní žádné pochybnosti nemá a iniciativu na prověření možného zneužití dotace nevyvíjí.

Odmítá to i vedení Nupharo Parku. „Vzhledem k tomu, že máme pouze informace z insolvenčního rejstříku a nevíme, na základě jakých podkladů byl podnět odeslán, nemáme, co bychom k tomu řekli,“ řekla mediální zástupkyně Nupharo Parku Martina Chromečková s tím, že společnost sama ani její majitelé ohledně dotace ve svých řadách nic nevyšetřují.

Developer, matematička a ABB

Nupharo Park je projekt, se kterým přišli v roce 2011 pražský developer Milan Gánik a matematička Jana Ryšlinková. V roce 2013 schválilo na projekt vědecko-technologického parku na severočeském venkově třísetmilionovou dotaci z evropského fondu ministerstvo průmyslu a obchodu, tehdy ještě vedené Martinem Kubou z ODS.

Krátce nato získala podíl v Nupharo Parku švýcarská společnost ABB. Podle plánů z loňského roku měl být park nyní již zaplněný nájemníky a měl si vydělat na provoz. Místo toho je plný jen asi ze 40 procent a některé části doteď nejsou zkolaudované.

V polovině srpna proto na sebe Nupharo Park sám podal insolvenční návrh a Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení (informovali jsme zde). Podle dokumentů v insolvenčním rejstříku dluží Nupharo Park několika věřitelům v čele s Moravostavem dohromady bez úroků 464 milionů korun.

Pokud k tomu připočteme i onu třísetmilionovou dotaci, převýší utracená částka o 225 milionů korun pořizovací hodnotu majetku (pozemek, budovy, vybavení), která je podle dokumentů v insolvenčním rejstříku vyčíslena na 539 milionů korun.

Nupharo věří v záchranu, insolvenci chce zastavit

Situace se ještě víc znepřehlednila v pondělí, kdy Nupharo zažádalo o zpětvzetí insolvenčního návrhu. Chromečková vysvětluje krok tím, že Nupharo Park jedná s investorem, který by mohl projekt (i s dluhy) převzít. Do pátečního poledne se ale soud v insolvenčním rejstříku k návrhu nevyjádřil.

Ani největší věřitel – Moravostav – podle ředitele Bohuslava Šebka žádný návrh na zaplacení byť jen části dluhu neobdržel. Proto postupuje tak, jak to je v insolvenci běžné, a přihlásil se o svou 320milionovou pohledávku.

Po započetí insolvenčního řízení mluvčí MPO František Kotrba uvedl, že stát nejspíš udělá to samé. Hrozí totiž, že pokud nebude dotace sloužit svému účelu bude se muset vracet (psali jsme zde).

Ministerstvo: park zatím podmínky dotace neporušil

Pohledávka státu však dosud v insolvenčním rejstříku není. Podle aktuálního vyjádření ministerstva to zatím ani není možné, protože podmínky dotace nebyly porušeny.

„Jediným závazným ukazatelem projektu byla plocha vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru. Tak tomu ostatně bylo u všech projektů programu Prosperita OPPI se stavebními pracemi. A tento ukazatel byl splněn,“ vysvětluje mluvčí Kotrba.

Na údaje uvedené firmou v insolvenčním návrhu (tedy například nízkou obsazenost vědeckotechnického parku nebo nulovou obsazenost podnikatelského inkubátoru) ministerstvo nehledí.

„Nejsou závaznými ukazateli projektu a jejich nesplněním nedošlo k porušení podmínek poskytnutí dotace. Ministerstvu průmyslu a obchodu tedy není v současnosti na základě dostupných dokumentů známo žádné porušení podmínek firmou Nupharo Park,“ dodává Kotrba.

K porušení přijatých podmínek poskytnutí dotace dochází až prohlášením konkurzu, úpadku nebo vstupem do likvidace.

Pokud by k tomu došlo či by se jinak prokázalo porušení dotačních pravidel, muselo by ministerstvo financí, coby platební certifikační orgán, odečíst nezpůsobilé výdaje od žádosti o platbu daného operačního programu Evropské komise. Tam by se také vracely vyžádané prostředky, které by pak ministerstvo vymáhalo po příjemci.