Státní firmy chybně zadávaly dopravní stavby, musí vrátit miliardu a půl

Oběma společnostem začaly kvůli nezvládnutému stavebnímu boomu z let 2008 a 2009 chodit platební výměry, podle kterých musí vracet část dotací na některé stavby, kde podle finančního úřadu nastalo „porušení rozpočtové kázně“. Ta v praxi znamená, že se nepostupovalo podle zákona (většinou zákona o veřejných zakázkách).

Zatím jde v součtu o 1,4 miliardy korun, konečný účet však může být ještě vyšší. Dá se totiž očekávat, že finanční úřady vyměří i penále.

MF DNES v té době opakovaně na problémy v zakázkách na velké stavby upozorňovala. Šlo například o některá kvalifikační kritéria, která byla nastavena tak, že vyhovovala jen největším hráčům, kteří se navíc často spojili do sdružení.

Oblíbenou fintou bylo i dělení zakázek do několika menších, aby se nemusela vypisovat velká otevřená soutěž a zakázky bylo možné zadávat jen několika osloveným firmám. Finanční úřady také sebraly část dotací za to, že se na stavbách neoprávněně zadávaly takzvané změny během výstavby. Ty obvykle znamenaly výrazné zdražení proti původnímu projektu.

Dotace obdrží náhradní projekty

Finanční úřad začal dopravní stavby řešit poté, co řadu velkých akcí zkontroloval Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který na ně peníze posílal, nebo ministerstvo dopravy, které dotace schvalovalo. Někdy byly přešlapy tak veliké, že se úřady rovnou obrátily na finanční úřad.

Podle náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka by měl být u národních akcí vliv na rozpočty v podstatě nulový, protože jde o akce financované z národních zdrojů. Funguje to tak, že si ministerstvo půjčí peníze ze SFDI, pošle je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), které zaplatí vratku zpět SFDI - z kapsy do kapsy.

Větší nebezpečí hrozí u projektů s evropskými dotacemi. U nich už stát dříve kvůli nalezeným chybám připravil náhradní projekty za sedm miliard, aby se vyčerpaly všechny dotace. „Problém by nastal v případě, že by se objevily další chyby v evropských projektech a jejich objem přesáhl sedm miliard,“ řekl Čoček.

V některých případech se SŽDC a ŘSD chtějí ještě odvolávat, mnohé však rovnou zaplatí. „Jsou zakázky, kde to nemá smysl,“ vysvětlil Čoček.

Viníci už pracují jinde

Za chyby v zakázkách nikdo potrestán nebude, protože podle Čočka už zodpovědní lidé z této doby v obou organizacích dávno nepracují a škoda prakticky nevznikla. Je však pravděpodobné, že při transparentnější soutěži mohl stát za stavby ušetřit.

I když největší část akcí, které finanční úřad potrestal, jsou zakázky z let 2008 a 2009, v seznamu se najdou i novější, například na pokrytí signálem GSM-R mezi Kolínem a Děčínem, která doběhla v roce 2013.

Novelizace zákona o veřejných zakázkách snížila zadavatelům prostor k ohýbání soutěží, přesto se stále část peněz rozděluje neprůhledně. Třeba malé opravy nádraží SŽDC provádí tak, že vyzve k soutěži pouze tři firmy, dvě přitom sídlí stovky kilometrů daleko od stavby.

SŽDC už vytváří na vracení dotací rezervy, riziko vracení peněz popisuje v návrhu rozpočtu na příští rok i SFDI. „Procesování a administrace investičních počinů v té době bylo poplatné době samotné a do doby kontroly ze strany EU nebyl spatřen ze strany kontrolních orgánů žádný problém s podezřením na porušení rozpočtové kázně,“ řekl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.