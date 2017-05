Ceny dovolených v Česku stoupají, čeká se nejlepší sezona v historii

„Poslední dva roky vidíme meziroční nárůsty o 20 procent. Po několika letech stagnace je to velmi příjemný trend,“ říká Petr Krč, šéf cestovní kanceláře Atis a místopředseda Asociace cestovních kanceláří.



Větší zájem potvrzují jak data Českého statistického úřadu z loňského roku, tak čerstvé údaje z rezervačních systémů. Například portál trivago.com, který sbírá nabídky různých rezervačních systémů, zaznamenal oproti stejnému období loni zvýšení průměrné ceny za rezervaci dvoulůžkového pokoje o 13,8 procenta, z 1 774 na 2 019 korun. Se zvýšenými cenami souvisí i skutečnost, že ubytování v Česku vyhledávalo letos dvakrát více zájemců než loni.

Růst cen potvrzuje i portál Slevomat. „Letos vidíme trend růstu prodejních cen nabídek. Nahrává tomu současná situace, kdy zákazníci začínají tuzemsko pro dovolenou preferovat stále víc, přičemž partneři jsou si toho velice dobře vědomi,“ uvádí ředitelka Slevomatu Marie Chytilová. Podle ní nezdražují ale všichni, největší růst se týká ubytování v Krkonoších, na Šumavě nebo v jižních Čechách.

Vyšší ceny však nemusí znamenat, že hoteliéři zdražili. Souvisejí rovněž s tím, že roste zájem o kvalitnější, a tedy dražší ubytování.

„Vidíme, jak roste náročnost tuzemského klienta. Od dovolené v Česku očekává stejný komfort jako u moře. Dříve jezdili po Čechách hlavně ti, kteří neměli na dovolenou u moře, to už ale dávno není pravda,“ dodává Krč.

„Zaznamenáváme posun od kvantity ke kvalitě. Čeští hosté poptávají kvalitnější služby, vědí, co by v da- né kategorii hotelu měli dostat, a jsou za to připraveni zaplatit odpovídající cenu,“ potvrzuje Ilja Šedivý, předseda představenstva společnosti Regata Čechy, která vlastní a provozuje čtyřhvězdičkové hotely Horizont v Peci pod Sněžkou a Port na břehu Máchova jezera.

Nejvíce ceny za ubytování rostly v Ostravě, Jeseníkách a v Brně. Naopak průměrná cena za noc ve dvoulůžkovém pokoji v Praze stoupla kvůli vysoké konkurenci nejméně.

Češi objevili mimosezony

Poptávce po tuzemských dovolených nahrála v posledních dvou letech hlavně bezpečnostní situace v některých přímořských zemích a kurz koruny. Podle dat Českého statistického úřadu počet přenocování obyvatel České republiky v tuzemsku stoupl o 14 procent. Poptávku ještě zahušťují zahraniční návštěvníci, jejichž počet rovněž dlouhodobě roste.

Kurz koruny a bezpečnostní situace mohou ještě výrazně ovlivnit i letošní léto. Na rozdíl od dovolené v zahraničí se totiž Češi rozhodují pro pobyt doma podstatně častěji na poslední chvíli. „Dlouho dopředu se prodávají jen žádané termíny,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

Hoteliéři se snaží přesvědčit své zákazníky, aby rezervovali ubytování přímo bez zprostředkovacích serverů. Nejen proto, že musí platit nemalé provize, ale také kvůli nutnosti blokovat část míst pro možné zákazníky těchto serverů. „Někdy se hotel může zdát vyprodaný, ale přitom ještě místa má, jde jen o vyprodanou kapacitu pro určitý server. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni lidem nabídnout něco navíc,“ podotýká Stárek.

Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří vidí růst obliby pobytů v Česku i kvůli trendu zkracování dovolených. „Ubytování není už to první, co hledají. Jde hlavně o zážitky,“ říká.

Kratší pobyty českým hoteliérům umožňují lépe využívat kapacity i mimo hlavní sezonu. „Tuzemští i zahraniční hosté přijíždějí spíše na kratší pobyty, ale dokážou si je v průběhu roku několikrát zopakovat. Výrazně populárnější jsou také dřívější mimosezony jaro a podzim. Češi už objevili jejich kouzlo,“ upozorňuje Šedivý.