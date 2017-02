Dovoz polského jídla poklesl. Jeho oblibu podkopaly vyšší příjmy Čechů

0:50 , aktualizováno 0:50

Češi podle dat Českého statistického úřadu loni poprvé za 18 let ubrali na intenzitě nákupů polských potravin. Do té doby dovozy levných potravin do Česka, a tedy i poptávka po nich, rok od roku strmě rostly. Od aféry s technickou solí v potravinách před pěti lety přitom tuzemští spotřebitelé tvrdí, že polskému jídlu nevěří a v obchodech se mu vyhýbají.