Dušek pomáhá Českým drahám zarazit Jančuru. Objednávkou za 0 Kč

Radní Pardubického kraje totiž odsouhlasili, že si od Českých drah objednají dva páry expresních vlaků mezi Prahou a Brnem, které od příštího jízdního řádu přestane objednávat (a doplácet jejich případnou ztrátu) ministerstvo dopravy. Jde o dva páry vlaků ráno z Brna a navečer z Prahy zpět. Ve stejné časy chce ale jezdit i RegioJet. Kraj za objednávku nic nezaplatí, České dráhy nechtějí po kraji ani korunu.

Na vytížené trati nemusí být pro oba dopravce ve stejný čas místo a tak Správa železniční dopravní cesty bude muset řešit nezvyklý spor: kdo dostane právo jet.

České dráhy si objednávkou od kraje ale svoji pozici v boji o místo v jízdním řádu vylepšily. Zákon totiž říká, že SŽDC je oprávněna přednostně přidělit kapacitu tomu dopravci, jehož spoj je v závazku veřejné služby. Není to sice povinnost, ale ČD teď mají šanci na výhru vyšší.

„Má to charakter zjevného zneužití práva. Obě strany jistě vědí, že je účelem dostat České dráhy do lepší pozice při přidělování kapacity dopravní cesty,“ říká právník Petr Špetlák, který se železnicí dlouhodobě zabývá. Podle něj by mohlo jít i o jednání v rámci hospodářského styku, jež je v rozporu s dobrými mravy soutěže a může způsobit soutěžitelům či zákazníkům újmu.

Krok náměstka je unikátem

Dušek vysvětluje svůj krok především tím, že jde o reakci na loňské zrušení zastavování části dálkových vlaků EC na Brno v České Třebové. „Naskytla se šance, aby tyto vlaky v České Třebové zastavily,“ vysvětlil Dušek. Ten si pochvaluje i to, že nakonec budou zastavovat i v Ústí nad Orlicí a v expresech bude platit i tarif IREDO pro Pardubický a Královéhradecký kraj.

Duškův krok je unikátem na české železnici: kraje řeší regionální vlaky, ale dálkové vlaky, zejména pak ty vyšší kategorie, neobjednávají. Pro spojení mezi Pardubicemi a Českou Třebovou přitom jedou těsně před nebo za nově objednanými spoji jiné vlaky, většinou v rozmezí pár minut.

Dušek přitom odmítá, že by to byl krok proti RegioJetu. „Soukromníci nejsou připraveni a schopni zapojit se do regionální dopravy. Chtěli jsme po nich nabídku pro dopravu v celém kraji, nepředložili ji,“ vysvětluje Dušek, za jehož vlády v Pardubickém kraji nedošlo k vypsání jediné soutěže na provoz regionálních vlaků.

Chtějí jen „kořistit“

Dušek se soukromníky skutečně jednal, ale k dohodě nedošlo. „Měli jsme předložit nabídku na celý kraj, což je nereálné,“ vysvětlila Barbora Mičková z Leo Express. „Rozumím soukromníkům, že chtějí kořistit na české železnici. Toto je ale služba občanům,“ tvrdí Dušek.

Z nástupu RegioJetu na trasu Praha - Brno se stává čím dál větší právní bitva. České dráhy už například zažalovaly Drážní úřad za to, že neřešil jejich žádost o prozkoumání, zda může RegioJet na trase jezdit.

RegioJet na rozhodnutí kraje zareagoval tím, že poslal stejnou nabídku. „Jsme připraveni také zastavit v uvedených stanicích či akceptovat jízdenky integrovaného tarifu Pardubického kraje,“ řekl mluvčí Aleš Ondrůj. Podle něj nabídne RegioJet na trase větší kapacitu a rozsah služeb než České dráhy.

„Tím se podle nařízení 1370 stává v tomto případě jakýkoli závazek veřejné služby ‚bezpředmětný‘, protože je zde dopravce, který oficiálně deklaruje, že je připraven tuto službu poskytovat, aniž by se kraj musel k čemukoli zavázat,“ uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.