Kde vzít na vyšší platy řidičů? Podraží jízdné, nebo je zaplatí kraje

Řidiči linkových autobusů mají málo peněz za to, že tráví v práci a mimo domov často více než dvanáct hodin denně, shodují se odboráři s ministerstvem práce a sociálních věcí. Jenže cesta k vyšším mzdám nebude levná, jak ukazují první propočty dopravců.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo na začátku srpna, že přesune minimální mzdu řidičů do vyšší kategorie, čímž by se zvýšila o 4 600 až 5 600 korun. Odborářům se to ale nelíbí: chtějí minimálně 130 korun na hodinu.

Velký spor se bude týkat především odměny za čekání na jízdy. Dosud totiž řidiči tráví v práci spoustu času, ale plně zaplaceno dostávají jen za skutečné řízení. Za čekání dostávají jen 50 korun za hodinu. V praxi se tak stává, že řidič odchází ve čtyři ráno do práce a vrací se v deset večer, i když je za volantem třeba jen osm hodin. „Je to starost dopravců a jejich organizace práce, aby řidiči zbytečně nečekali,“ říká šéf odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Ministerstvo navrhlo, aby za hodinu čekání dostávali 80 korun za hodinu.

Kde na to vzít?

Před pátečním jednáním byl ale ve hře zásadní problém: kdo zvýšení platů zaplatí. Dopravci chtějí představit odhad nákladů, kolik by lepší mzdy stály. Podle ředitele ČSAD Kladno, který při jednáních zastupuje Svaz dopravy, jde zhruba o 4,50 korun za každý ujetý kilometr.

Kraje a obce u dopravců podle posledních dostupných dat za rok 2014 objednaly 443 milionů kilometrů jízd autobusů, náklady navíc tak odhadují na dvě miliardy. Ty mohou dopravci získat jedině tím, že buď zvýší jízdné, nebo jim objednavatelé dají peníze navíc. „Některé smlouvy, které se vysoutěžily, to ani neumožňují, proto je třeba najít mechanismus, jak tyto vícenáklady dorovnat,“ řekl Landa.

Kraje ovšem nepočítají, že by peníze dávaly ze svého, byť zvyšování mezd podporují. „Stejně jako u dalších veřejných služeb počítají kraje s tím, že pokud vláda zvedne tarifní odměny, dá krajům také finanční prostředky na dorovnání této změny,“ říká předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nechtělo před páteční schůzkou komentovat, jak se navýšení mezd řidičů bude platit. Dopravní odboráři stále hrozí stávkou v září.