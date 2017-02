Finanční poradci E&S Investments dostali za investice pokutu 3 miliony

Česká národní banka si posvítila na finanční poradce z firmy Ertrag & Sicherheit sídlící v Brně. Loni v listopadu je potrestala vysokou třímilionovou sankcí mimo jiné za matení klientů při prodávání investic.

Společnost se například příliš neohlížela na to, jestli má klient dostatečné zkušenosti a dost prostředků na to, aby se pustil do konkrétní doporučené investice. Podle centrální banky firma „nedostatečně zjišťovala informace o zákazníkových odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech“. Šlo například o velmi rizikové fondy Evolution Value Funds. Někteří klienti ale zároveň nedostali informaci, že tato investice neodpovídá jejich věku, znalostem a zkušenostem, rizikovému profilu, investičním cílům a zjištěným majetkovým poměrům.

Problém byl také v tom, kolik lidé za investiční doporučení zaplatili. ČNB tvrdí, že si od nich E&S Investments brala odměnu v podstatě dvakrát. Jednou přímo ve formě zprostředkovatelské provize a dále formou provize od investiční společnosti ze vstupního poplatku.

„S ohledem na skutečnost, že účastník řízení přijímal od XXX (jméno společnosti, která spravuje konkrétní investici je v rozhodnutí začerněno - pozn. red.) pobídky za službu, která již byla vůči zákazníkovi zpoplatněna, aniž by zákazník tímto získal jakoukoliv další výhodu, nejednal účastník řízení v nejlepším zájmu zákazníka. Takovou pobídku je třeba klasifikovat jako nepřípustnou pobídku,“ píše ČNB.

Kolik dostávali poradci Měsíční investice: 1000 Kč, Provize pro poradce: max. 14 000 Kč

Měsíční investice: 3000 Kč, Provize pro poradce: max. 42 000 Kč

Měsíční investice: 4000 a víc Kč, Provize pro poradce: max. 55 000 Kč Zdroj: ČNB

Navíc desítky klientů to, kolik celkem za službu zaplatí, ani nevěděli. V několik případech, kdy šlo o investici v cizí měně, nebyli také informováni o směnných kurzech a souvisejících nákladech.

O osudu finanční skupiny Ertrag & Sicherheit, jejíž součástí česká E&S Investements je, se už nějakou dobu na trhu spekuluje. Rakouská E&S Vermögensberatung požádala loni v srpnu soud o zahájení konkurzu, protože je předlužená kvůli soudním sporům s investory na náhradu škody z pochybných investic. Čelí třem stovkám žalob lidí, kteří byli poškozeni podvodnými investicemi do falešného investičního zlata německé firmy EVVE a do uzavřených fondů Shedlin. Poškození u soudu požadují zatím devět milionů eur. Majetek firmy je přitom mnohem menší (psali jsme zde).

Spálili se i Češi, například známý hokejista Václav Nedorost. „Do zlata a stříbra jsem investoval tři sta tisíc, čtyři miliony jsem investoval do stavby nemocnice v Dubaji přes fondy Shedlin. To nepočítám, že jsem si na to bral neúčelovou hypotéku a úroky z ní přesáhly milion,“ řekl předloni v rozhovoru pro iDNES.cz.