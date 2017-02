Druhá vlna EET startuje za pět dní, většina obchodníků ale připravena není

Podle statistik Finanční správy si na finančním úřadě vyzvedlo přihlašovací údaje potřebné k povinnému evidování účtenek on-line zatím jen zhruba 100 tisíc z 250 tisíc malo- a velkoobchodníků.



Mezi nimi existuje skupina těch, kteří nemají tušení, jak postupovat. „Setkáváme se s tím, že když náš technik přijede objednanou pokladnu nainstalovat, bývají podnikatelé překvapeni, že musí mít připravené autentizační údaje od Finanční správy,“ říká Martin Dvořák z dodavatele váho-pokladen Bizerba.



Řada podnikatelů zatím váhá. Často se totiž domnívají, že spadají až do třetí vlny, která odstartuje za rok. Právě ti by mohli při kontrolách ze strany daňové správy narazit. „Už několik dní řeším na finančním úřadě, jak je to s vazbami květin, a nikdo není schopen mi dát konkrétní odpověď... přitom už osmého března nás čeká křest peklem,“ píše ve facebookové skupině k EET Lea Fořtiková z Vlašimi a naráží na blížící se MDŽ.



Bojí se, že ji evidence bude zdržovat, a věří, že by mohla spadnout až do třetí vlny těch, kdo prodávají vlastní výrobky a začnou evidovat tržby až za rok.



Podobně jsou na tom výrobci a prodejci šperků, lahůdek, ale třeba i řezníci. „V poslední době se hromadí dotazy od řezníků. Nyní mají začít evidovat pouze ti, kdo maso nakoupí, jen minimálně ho zpracují, například naporcují a přeprodají ho zákazníkovi,“ říká Dvořák. Řezníci, kteří mají maso z vlastní produkce nebo vyrábějí uzeniny a masné výrobky, mají evidovat až od 1. března 2018.



Evidovat tržby začne příští týden také většina z třiceti tisíc e-shopů – s výjimkou těch, kterým platby za zboží a služby chodí výhradně na účet. Nejvíc nejasností se přitom točí kolem dobírky. „Rozhodný je okamžik, kdy pošta vyplácí peníze obchodníkovi. Pokud k převodu dojde z účtu na účet, evidenční povinnost nevznikne, pokud bude vyplaceno hotově, bude obchodník evidovat,“ uvedl Martin Janeček, ředitel daňové správy.

Příklady různých typů podnikání a informaci, odkdy evidují, lze najít na webu Finanční správy etrzby.cz. Kdo nechce udělat chybu, může si požádat na svém finančním úřadě o takzvané závazné posouzení svého konkrétního případu. Musí však počítat s tím, že odpověď nedostane hned, ale klidně až za měsíc nebo dva, a zaplatí za ni tisícikorunu.



Řetězce připraveny

Jen v únoru přibylo zhruba 30 tisíc podnikatelů, kteří začali účtenky evidovat – pravděpodobně jde o maloobchodníky, kteří systém s předstihem testují.

Účtenky s kódem začaly v posledních dnech vydávat i řetězce. „Většina našich družstev už účtenky zasílá,“ potvrzuje Lukáš Němčík, mluvčí Skupiny COOP, která v Česku provozuje kolem 2 900 prodejen. „Do konce tohoto týdne bude připojena naprostá většina našich supermarketů,“ říká Jaroslav Szczypka, šéf Billa Česká republika.

Dm drogerie markt začala evidovat tento týden, Kaufland už účtenky s kódem vydává, Lidl ve většině prodejen, řetězec s elektronikou Expert Elektro zatím eviduje jen v některých prodejnách, konkurenční Datart zatím testuje v jedné prodejně. „Funguje to již v mnoha našich obchodech, každou noc zapojujeme desítky dalších prodejen, abychom to stihli,“ uvádí Jiří Mareček, mluvčí řetězce Albert. První zkušenosti podle něj ukazují, že odezva systému může trvat v nákupní špičce déle, takže se tisk účtenky s kódem může protáhnout.

Řetězce mají vlastní pokladní systémy na míru, jejich úprava či obměna je stály řádově stovky tisíc až jednotky milionů korun.



Co do počtu nicméně představují řetězce jen zlomek těch, kdo by se měl v druhé vlně do EET zapojit. Většina z nich budou podnikatelé s jedinou provozovnou. Na ně míří masová nabídka dodavatelů pokladen. Ty váhání potenciálních klientů zaskočilo a ve snaze zbavit se připravených skladových zásob lákají na akční ceny. Své EET aplikace v osekané podobě část dodavatelů nabízí ke stažení na webu zdarma.