EET hlásí první chyby. Problém je v pokladnách, tvrdí ministerstvo

„Měli jsme odeslanou tržbu za druhý týden v prosinci šest tisíc a 51 účtenek, jenže na Finanční správě to ukazuje 30 tisíc a 200 účtenek,“ píše na Facebooku ve skupině „EET výměna zkušeností“ Helena Bystroňová-Surmová z jedné moravské restaurace. Bojí se, že teď bude muset státu zdanit pětkrát větší tržbu, než skutečně inkasovala. Některé účtenky totiž systém evidoval víckrát.

Podnikatelé mají na webu etrzby.cz po přihlášení možnost nahlédnout na svůj účet EET u Finanční správy a porovnat ho s údaji o tržbách, které ukazuje jejich pokladna. A v řadě případů data nesedí.

Podnik Státní pokladna, který EET spravuje, zaznamenal podle informací MF DNES podobný problém u více dodavatelů kas. Potíže mohou mít dle odhadů redakce nejméně stovky klientů. „Při zpětné kontrole na daňovém portálu jsem zjistil, že 1. prosince je evidována tržba z naší provozovny 35 tisíc, ale na přehledu na našem pokladním systému je cca 22 tisíc. Po dotazu na správce systému mi bylo řečeno, že nejsem jediný,“ říká Jaromír Šorf, další provozovatel restaurace.

Zdaníte jen to, co jste utržili

Finanční správa o problému ví a slibuje, že podnikatelé na daních nezaplatí nic navíc. „S vícenásobným evidováním tržby se setkáváme. Z komunikace s poplatníky a z prověřování jednotlivých případů je zjevné, že k chybě dochází na straně pokladního zařízení, nikoliv na straně Finanční správy,“ říká Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Jak tedy k problémům dochází? Informační systém Finanční správy hodnotí tržbu jako novou pokaždé, když se liší některý ze šesti údajů na účtence – DIČ, označení provozovny, označení pokladního zařízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí platby, celková částka tržby. A započítá jí do evidovaných tržeb podnikatele.



Stačí proto, aby pokladna při opakovaném zaslání stejné tržby přiřadila účtence jiné pořadové číslo nebo jiný čas, a tržba se automaticky eviduje znovu. Podnikatelům v takovém případě nezbývá než problém řešit s dodavatelem jejich kasy a za vícekrát odeslané účtenky do systému poslat storno.

„Docházelo k tomu zejména při větším vytížení serveru EET nebo pomalém připojení. Zákazník si jednoduše myslel, že volbu tisku účtenky nepotvrdil správně, protože mu účtenka kvůli delší odezvě nevyjela, a odeslal ji znovu,“ vysvětluje Jiří Grund, mluvčí služby O2 eKasa, aktuálně největšího dodavatele řešení pro EET na trhu. Firma kvůli tomu upravila software a doporučuje zákazníkům, aby si aktualizaci do pokladny stáhli.

Finanční správa uklidňuje, že danit budou podnikatelé jen skutečně obdržené příjmy. Za vícenásobně evidované účtenky by měli však do systému nejen poslat storna, ale také si připravit pro případnou kontrolu důvěryhodné vysvětlení a podklady, například v podobě účtenek. Storna totiž mohou vyvolat podezření u kontrolorů.

Uživatelé na sociální síti si navíc vzájemně doporučují poslat správci daně co nejdříve po zjištění nedostatku oznámení o vzniklé chybě. Nejlépe přes datovou schránku.

Potíže řešili i v Chorvatsku

Dodavatelé i Finanční správa budou ještě nějakou dobu odlaďovat chyby ve svých systémech a aktualizovat software pro pokladny. V některých případech je přitom potíž snadno vystopovatelná. Podnikatel třeba zapomíná na to, že když nejde internet, doposílají se účtenky do systému EET až se zpožděním.

„Standardně web Finanční správy zobrazuje účtenky včetně těch doposlaných. Nesoulad může být dán tím, že se k součtu z daného dne dopočítají i doposlané off-line účtenky ze dne předcházejícího,“ upozorňuje Hynek Pášma z dodavatele pokladen Markeeta.

Problém rozporných údajů na pokladnách a ve státním systému se řešil ostatně už při zavádění tržeb v Chorvatsku, kde se Česko inspirovalo. „Když se odevzdávalo přiznání k DPH po prvním měsíci, projevila se spousta problémů. Podnikatelé zjistili, že tržby evidované u nich jsou jiné než u státu,“ říká Grund, který má z Chorvatska zkušenosti.

Problém s nesprávnými transakcemi čas od času řeší rovněž banky – Česká spořitelna nedávno započítala zákazníkovi jednu platbu v supermarketu dokonce sedmkrát, takže přeplatil o 3 322 korun (o případu čtěte zde).

„Může dojít k výpadku IT systému, balík dat o transakcích se zadává do systému manuálně a dotyčný se může ukliknout,“ vysvětluje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Podle něj se to ale nestává často.