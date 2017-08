Stát vybírá auta pro loterii EET. Hrát se bude o 12 SUV za 400 tisíc

Češi budou mít možnost v účtenkové loterii vyhrát dvanáctkrát do roka milion korun a také dvanáct aut.

„Máme cenový strop 400 tisíc korun, do kterého se musí vysoutěžený typ vejít. Pokud by ale nějaký dodavatel v této ceně nabídl dražší vůz, protože by to vnímal jako dobrou reklamu, může se stát, že se v Účtenkovce bude soutěžit o ještě cennější vozy,“ uvedla Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně, pod kterou loterie s názvem Účtenkovka spadá.

„Pro dodavatele je to určitě zajímavé. Nicméně vzhledem k tomu, že dealerské hrubé marže se pohybují kolem pěti procent, musel by slevu dát dovozce nebo výrobce auta,“ říká Vít Pěkný, poradce v autoprůmyslu a bývalý šéf Kia Česko. Nastavené parametry pro výkon benzinového motoru vyžadují přeplňovaný motor, což podle něj výběr zužuje.

Při pohledu na ceníky automobilek se do limitu 400 tisíc vejde hned několik aut, ale některá z nich nesplňují všechny požadavky: například Dacia Duster, Mazda CX-3, Opel Mokka X nebo Fiat 500X.

Nejlevnější nabídka vyhraje

Pod 400 tisíc by se teoreticky mohl vejít i Hyundai Tucson, pokud by automobilka nabídla podobnou slevu jako u nedávné zakázky pro policii: 809 vozidel se zavázala dodat s až 72procentní slevou, takže jedno vyšlo na 381 tisíc korun.

Výběr požadovaných parametrů karoserie: SUV

motor: zážehový

výkon: min. 80 kW/109 k

točivý moment: min. 190 Nm

převodovka: manuál./automat.

objem kufr: min. 300 l

airbagy: min. 6

imobilizér: ano

klimatizace: mechan./automat.

parkovací senzory/kamera: vzadu

tempomat: ano

přední mlhovky: ano

zpětná zrcátka: elektricky ovládaná

„Vozidla jsou zadavatelem specifikována, a proto se hodnotí na nejnižší nabídkovou cenu. Předpokládáme, že dodavatele budeme znát do 15. září,“ říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Měsíčně si lidé rozdělí 25 tisíc výher, 1. cena je milion korun, 2. cena auto.

Pravděpodobnost výhry záleží na zájmu o loterii. Kdyby se losování zúčastnila desetina z 370 milionů účtenek (tolik jich aktuálně eviduje finanční správa za měsíc), nějakou cenu vyhrává zhruba každá 1 500.

Ministerstvo kvůli Účtenkovce spustilo od července nový nákupní systém na dodávky osobních aut pro resort – soutěžit v něm může každý dodavatel, který splní zadávací podmínky. Zpočátku bude auta pro loterii soutěžit po jednom.

„Zvolili jsme opatrnější přístup, první zakázku bereme jako pilotní projekt. Specifikace je neutrální, aby se přihlásilo co nejvíc dodavatelů a abychom zjistili, jaká auta nabídnou. Jakmile doladíme případné nedostatky a vše bude z hlediska soutěže v pořádku, ministerstvo vysoutěží více automobilů najednou,“ říká mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Na rozjezd se chystá reklamní kampaň v rozhlase, na webu a na sociálních sítích.

Peníze, auta i dovolená

Jak soutěžit v EET loterii Od jednoho obchodníka smí účastník (nad 18 let) přihlásit denně maximálně jednu účtenku.

Údaje z účtenky zákazník vyplní na www.uctenkovka.cz nebo si stáhne do mobilu aplikaci Účtenkovka a údaje vyfotí. Zároveň zadá e-mail nebo telefonní číslo – pokud vyhraje, dostane zprávu.

Přihlašování účtenek je možné od 1. října, první slosování proběhne 15. listopadu a dále vždy 15. den v měsíci.

Auta vyhrávali i soutěžící účtenkové loterie na Slovensku, šlo o vozy Kia cee’d. „Auta se losovala jen na začátku,“ říká mluvčí slovenské finanční správy Patrícia Macíková.

Takzvaná „Národná bločková lotéria“ na Slovensku odstartovala v září 2013, v prvním roce fungování do ní lidé poslali 85 milionů účtenek, na výhrách se vyplatilo 990 000 eur, rozdalo se 21 osobních automobilů a tři letní dovolené.

Od té doby atraktivita výher klesla. Nyní se jednou týdně losují menší částky: 100 krát 100 eur plus jackpot (aktuálně 7 000 eur). K tomu je možné účtenku současně poslat do televizního slosování TV Šanca. „Každý týden se v televizním vysílání losuje výherce tří tisíc eur,“ doplňuje Rastislav Čépe, mluvčí slovenského Tiposu, státní firmy, která loterii provozuje.

České ministerstvo aktuálně na výhry rozpočtuje 65 milionů korun ročně. Jak dlouho loterie poběží a s jakými výhrami, se teprve uvidí. „Nemáme to omezeno, loterii příští rok vyhodnotíme,“ říká Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí.

Ministerstvo i finanční správa doufají, že díky lákavým výhrám lidé budou od obchodníků častěji vyžadovat účtenky a budou se tak fakticky podílet na kontrole dodržování EET. „Nechtěli jsme do zákona zavádět povinnost pro zákazníky přebírat účtenky, jakou mají Chorvaté,“ říká Schillerová s odkazem na zemi, kde se ministerstvo ohledně on-line evidence tržeb inspirovalo.

V Česku denně obchodníci pošlou do systému EET 8 až 15 milionů účtenek, nejsilnější den je pátek, nejslabší neděle.

Zkušenosti z praxe nicméně ukazují, že nemalá část podnikatelů si z nové povinnosti evidovat tržby a tisknout účtenky s kódem nic nedělá. Finanční správa narazí na pochybení při každé šesté kontrole, pokutuje zatím mírně – v průměru 15 tisíc korun.