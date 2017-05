Úlitba neziskovkám a spolkům. Obrat do 300 tisíc ročně nebude podléhat EET

Neziskové organizace, jako jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, by měly evidovat pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti. Pokud ale nepřesáhnou uvedenou hranici, tedy 300 000 korun nebo pět procent celkových příjmů, evidovat nemusí.

Za vedlejší činnost je považován například prodej stánkového občerstvení při venkovském fotbalovém zápase, který pořádá místní spolek. Může jít rovněž o různé plesy nebo místní zábavy, jejich cílem není vytvářet zisk. Příjmy z hlavní činnosti, tedy členské příspěvky, dary nebo výnosy z veřejných sbírek, spolky a nadace podle zákona evidovat nemusí. „Jsem přesvědčen o tom, že tyto spolky nemají evidovat,“ uvedl v úterý ministr.

„Naším cílem je evidovat pouze činnosti, které jsou významné a měly by potenciál konkurovat podnikatelským subjektům,“ uvedl v úterý generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. Do limitu jsou přitom podle něj zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. „Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají,“ dodal.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od startu EET do dneška eviduje tržby zhruba 147 000 podnikatelů.