Někteří si z dodržování EET dělají legraci, vadí mnoha podnikatelům

Finanční správa hlásí necelých padesát tisíc kontrol, z toho 7 014 s pochybením (16 procent). Byly uděleny pokuty za deset milionů celkem v 1­089 případech, to je průměr devět tisíc korun na jedno pochybení. Dalších 3,5 tisíce podnikatelů čeká, až úředníci ve správním řízení rozhodnou o výši pokuty. Ta může dosáhnout až půl milionu, trestem může být i zavření provozovny.

„Při takových pokutách a zdlouhavém řízení se nedivím, že si obchodníci z dodržování EET dělají legraci,“ říká Jiří Štorch z Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a šéf sítě prodejců ESO market.

Při zavádění EET slibovali politici, že se díky tomu začne víc vybírat především na DPH, že se narovnají podmínky na trhu a odbourá výhoda nepoctivých, kteří tržby nepřiznávali. A hlavně že finanční správa nebude díky analýze informací z ­EET zbytečně obtěžovat ty, kteří dodržují pravidla. „V jednom našem obchodě byla kontrola už třikrát, aniž našla závadu,“ uvádí Štorch.

Toho, že se EET nedodržuje, si všímá také Michal Wantulok z Dotykačky, dodavatele EET pokladen. „Chybí silný signál z finanční správy, exemplární potrestání za nedodržování, jako tomu bylo v Chorvatsku. Pokuty jsou spíš srandovní, nedochází k uzavření provozoven,“ říká.

Vietnamská disproporce

Na červnovém kongresu o maloobchodním trhu Sámoška prezentovala agentura Nielsen průzkum k evidenci tržeb: ze 150 navštívených českých obchodů jich nevydalo účtenku s EET kódem 6,7 procenta, ze 150 navštívených vietnamských obchodů jich povinný doklad nevydalo 18,7 procenta.

„Naši průzkumníci v dubnu, kdy už byla EET pro maloobchodníky druhý měsíc povinná, provedli nákup do padesáti korun, nápoj a žvýkačky. Vycházeli jsme z obecné hypotézy, že vietnamští obchodníci mají k šedé ekonomice blíž, a chtěli jsme zjistit, jestli se vychylují od průměru,“ říká Lubomír Mechura, ředitel retailu v průzkumné agentuře Nielsen.

Nielsen loni evidoval 13 437 potravin a smíšenek, které nejsou součástí nadnárodních řetězců, z toho 3­842 vietnamských. Průzkumníci se přitom orientují podle toho, zda sedí za kasou Čech, nebo obchodník vietnamského původu.

Jak vnímají trojnásobně vyšší nedodržování pravidel zástupci vietnamské komunity? „Je brzy hodnotit. EET běží teprve pár měsíců, zatím nebyly spuštěny všechny vlny. Z ministerstva jsme zatím žádné informace o tom, že by naše komunita byla problematická a měla by se řešit, nedostali,“ tvrdí Nguyen Manh Tung, majitel poradenské firmy Investman. S ministerstvem spolupracoval na tvorbě informačních materiálů k EET pro vietnamskou komunitu.

Podle Tunga může být příčinou laxnějšího přístupu Vitenamců k­ EET to, že ne vždy jsou programy k pokladnám přeloženy do vietnamštiny. V Česku žije přes šedesát tisíc Vietnamců, třetina z nich podniká. Provozují především potraviny, bistra a nehtová studia.

Obchodníci chystají průzkum

Asociace českého tradičního obchodu má v plánu nechat si na vlastní náklady udělat průzkum, který by na větším vzorku provozoven ukázal, jak se v praxi EET dodržuje.

Zkušenost s nedodržováním EET ve svém oboru má i Asociace hotelů a restaurací. „Máme informace, že existují provozovny, které EET obcházejí, ale zatím se s tím nic zásadního neděje,“ říká její prezident Václav Stárek. Podle něj by měly kontroly chodit i tam, kde to není pro úředníky komfortní. „I do malých a nepříliš viditelně fungující zařízení,“ říká Stárek. Na mysli má zřejmě takzvané „kluby“, které začaly vznikat na místě vesnických hospod.

Kontroly za nedůsledné považuje i Štorch. „Úředníci jdou cestou nejmenšího odporu – kontrolují tam, kde je to jednodušší, kde není jazyková bariéra, kde nehrozí, že podnikatel změní ze dne na den IČ,“ říká.

Finanční správa se brání. „Žádným typům provozoven se kontroloři nevyhýbají, primárně se zaměřují na ty problematické, které jsou vytipované na základě předchozí analytické činnosti,“ říká Petra Petlachová, mluvčí finanční správy. Podle ní provedl úřad rozsáhlé kontroly i v tržnicích v pražské Sapě, v Ostravě či v příhraničních tržnicích v krajích.

Přístup některých obchodníků k­přiznávání tržeb se ani po zavedení povinnosti vydávat účtenky a evidovat tržby centrálně nezměnil. Buď žádné nevydávají, nebo využívají nastavení pokladních systémů, které umožňují vydávat účtenky bez kódu. Zákazníci sami často doklady nevyžadují. Motivací má být účtenková loterie, která se spustí od října.