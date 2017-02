Kvůli spěchu s EET hrozí podnikatelům útoky hackerů i sankce, varuje komora

Přes kasy, které jsou nepřetržitě připojené k internetu, se navíc mohou zvenčí dostat hackeři k citlivým obchodním informacím z počítačů. Před možnými riziky varovala v pondělí Hospodářská komora na základě svých expertíz.

„Průběh první vlny elektronizace tržeb se nepotýká s výraznějšími technickými problémy na straně finanční správy. Podle našich expertíz zaměřených na procesní a technickou stránku na straně podnikatelů jsme ale objevili mimo jiné závažné bezpečnostní mezery v implementaci zařízení EET,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Pokladny vybrané bez rozmyslu

„První vlna EET, která se od 1. prosince loňského roku dotkla restaurací a hotelů, odhalila na trhu pokladních řešení propastné rozdíly,“ tvrdí Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka, která dodává pokladní systémy. „Řada podnikatelů se nezvládla zorientovat, pokladnu vybírali bez rozmyslu nebo s nedostatkem informací, a nyní bojují s poruchami, dublováním plateb nebo dlouhým čekáním na účtenku,“ uvedl Wantulok.

Podle zákona o ochraně spotřebitele by pokladna měla být vybavena displejem, který umožní zákazníkům kontrolovat markované položky. U některých EET zařízení však displeje chybí. „Řada pokladen navíc vydává účtenky, které sice splňují zákon o EET, ale nenaplňují podmínky zákona o účetnictví,“ uvedla komora. Podnikatelé navíc napojují on-line pokladny do interních sítí, aniž by prověřili bezpečnostní rizika spojená s útoky hackerů. Hrozí tak úniky obchodních dat z počítačů.

„Účtenka vydaná pro účely EET neobsahuje povinné náležitosti účetního nebo daňového dokladu. Je skutečně na subjektu, který je povinen k evidenci tržeb, aby zajistil, že jím vydávané doklady budou splňovat jednak veškeré náležitosti, které stanoví zákon o evidenci tržeb, ale také náležitosti, které stanoví pro posouzení správnosti obsahu dokladů citované právní předpisy,“ uvedla mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Úplnost dokladu je potřebná jak pro toho, kdo jej vystavil, tak pro příjemce. „Budou-li zjištěny nedostatky v souvislosti s obsahem účetních nebo daňových dokladů, potom dopad těchto nedostatků může nést jednak ten, kdo doklad vystavil, ale i ten, kdo doklad přijal,“ uvedla.

EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace, tržby nyní eviduje 46 400 podnikatelů. Od 1. března by se mělo do systému ve druhé vlně připojit zhruba čtvrt milionu maloobchodníků a velkoobchodníků, autentizační údaje si do konce ledna vyzvedlo asi 16 procent firem. Podle odhadů prodejců pokladen je nyní na EET připravena desetina obchodníků.

Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.