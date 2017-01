Světlík hledá záchranu před miliardovými ztrátami. Přesune elektrárnu

Řeč je o uhelné elektrárně Yunus Emre, známé jako projekt Adularya. Investiční projekt, ve kterém byl zapojen i český stát s Českou exportní bankou (ČEB) a pojišťovnou EGAP, ztroskotal. Bance kvůli nesplácenému úvěru hrozí ztráty přes deset miliard, které by se mohly promítnout do rozpočtu České republiky.

Elektrárnu se nepodařilo dokončit, podle Vítkovic mimo jiné kvůli problémům tureckého investora. Vítkovická dodavatelská společnost VPE mezitím zbankrotovala. Turecký investor každopádně zatím nezačal splácet půjčku České exportní bance. Dluh i s úroky dnes šplhá k 15 miliardám korun.

Skupina Vítkovice nyní navrhuje, aby řešení problému s elektrárnou převzala od firmy Vítkovice Power Engineering nově založená společnost vítkovického holdingu. V něm má kromě klíčové VPE finanční problémy i několik další firem.

„Projekt by mohl běžet mimo VPE, tedy mimo firmu v insolvenci. Máme za to, že tato nabídka by mohla být pro tureckou stranu, ČEB i EGAP zajímavá,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice Libor Witassek. Doufá, že by se tak nejen pro tureckou stranu tato firma mohla stát lepším partnerem. Stanovisko České exportní banky iDNES.cz shání.

Podle Vítkovic je však potřeba nyní podniknout celou řadu právních kroků, a to i na mezinárodní úrovni. V první řadě odmítnout ze strany VPE plnění z hlavního kontraktu, v němž na peníze od tureckého investora čeká řada českých firem.

„My se jednoznačně snažíme najít pozitivní východisko z potíží kolem elektrárny. Příjemcem úvěru od ČEB je ale turecký investor, který byl de facto znárodněn, a na české i turecké straně tak do věci vstupuje i stát,“ dodal Witassek.

Nyní se realizuje zazimování elektrárny za desítky milionů korun, které podle mluvčí Vítkovic Evy Kijonkové zatím hradí vítkovická skupina. Peníze na zimní zakonzervování elektrárny ale půjčí Česká exportní banka, která kvůli tomu už musela navýšit půjčku na Adularyi.