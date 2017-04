Prodat Počerady Tykačovi, nebo ne? Boj o elektrárnu jde do finále

Vypadalo to jako hotový obchod. Polostátní ČEZ se chtěl „špinavé“ elektrárny Počerady zbavit, Czech Coal Pavla Tykače ji zase nutně potřebuje jako odbytiště uhlí svého Dolu Vršany. Byl proto ochoten za ni zaplatit.

Den před čtvrtečním jednáním dozorčí rady ČEZ, která má prodej Počerad posvětit, se však vše vyvíjí spíše jako jedno z největších dramat v energetice v letošním roce. To může nakonec vyústit i v první velké vítězství ministra financí Andreje Babiše v polostátní firmě, kde byl zatím jeho vliv jen omezený.

Poté, co se proti prodeji vyslovil Babiš, vlivný menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr, ekologové a další osobnosti, vychází najevo, že o výhodnosti transakce není přesvědčena ani řada členů dozorčí rady. Jejich hlas je přitom rozhodující.

„Budu chtít analýzu některých dalších otázek,“ říká šéf rady Václav Pačes. Ačkoli zdůrazňuje, že to automaticky neznamená, že by se stavěl proti. Rozhodnut ještě není.

Podobně se vyjadřuje také Robert Šťastný, nominovaný za lidovce. „Čekám ještě na další podklady. Takto zásadní věc vyžaduje posouzení ze všech hledisek,“ říká. Spolu se čtyřmi zástupci ministerstva financí by se tak ve dvanáctičlenné radě mohl najít dostatečný počet členů pro zablokování celé transakce.

Elektrárna je zastaralá, investice se ČEZ nevyplatí

Pokud se managementu polostátní firmy nepodaří přesvědčit radu o výhodnosti prodeje hnědouhelné elektrárny do čtvrtka, rada rozhodnutí minimálně odloží na pozdější termín. Hraje se přitom o čas – další termín totiž může klidně přijít až po červnové valné hromadě, případně po podzimních volbách, které mohou zamíchat se složením managementu firmy.

Opatrně se k prodeji staví zatím premiér Bohuslav Sobotka. Podle předsedy vlády by mělo ministerstvo financí především vysvětlit, proč z jeho pohledu nemusí být prodej pro ČEZ výhodný. „Ministerstvo financí vykonává v ČEZ akcionářská práva, má největší zastoupení v dozorčí radě a musí se k celé věci vyjádřit na základě konkrétních argumentů a čísel,“ uvedl.

Czech Coal má za Počerady zaplatit 4,5 miliardy korun, navíc by pak ČEZ dodával elektřinu až do roku 2023 za výrobní náklady. Firma by si tak měla přijít na dalších pět miliard korun a nádavkem by získala ještě opci na nákup až šedesáti milionů tun uhlí z lomu Vršany.

Naopak, pokud by Počerady zůstaly polostátní firmou, vyžádalo by si to rozsáhlé investice pro splnění budoucích emisních limitů. S tím však vedení ČEZ tak jako tak nepočítá a nejpozději v roce 2023 by provoz elektrárny definitivně ukončilo. „Investovat při stávajících cenách elektřiny se nevyplatí,“ prohlásil člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Podle kritiků v čele se Šnobrem však situace zdaleka není černobílá. Upozorňují, že se jedná o ziskový zdroj a že se situace v energetice v konečném důsledku může vyvíjet jinak, než jak předpokládá ČEZ. Uhlí podle něj zdaleka není odepsané a stabilní zdroje se mohou v budoucnu ještě hodit.

Ekologové zase namítají, že se stát zbavuje kontroly nad neekologickým zdrojem, s jehož odstavením počítá.