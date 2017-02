Automobilky se chystají na dobu elektrickou. Ubude ale pracovních míst

Česko sice slaví další rekordní měsíc výroby aut, podobné proměně se však automobilky u nás v příštích letech nevyhnou. Pro tuzemskou ekonomiku jde přitom o klíčové změny, protože auta u nás zaměstnávají 400 tisíc lidí.

Světoví výrobci už přestali elektroauty opovrhovat a teď naopak vrhli nejvíce energie právě do vývoje aut na baterie. Těch je zatím málo a jsou drahá. I to se může brzy změnit. „Automobilový průmysl je na velkém rozcestí. Pokud nezachytíme změny včas, může to být pro českou ekonomiku velké ohrožení,“ říká Petr Knap, partner podnikového poradenství společnosti EY. „Je potřeba posunout zemi orientovanou na výrobu směrem k technologickému lídrovi,“ říká například šéf Škody Auto Bernhard Maier.

Jinak řečeno, zatímco dosud český autoprůmysl zažíval rozmach díky levné pracovní síle, s pokračující automatizací se bude muset opřít o technologie a nápady českých zaměstnanců, protože robot bude stát ve všech zemích stejně.

Zástupci automobilek a vlády proto ve čtvrtek v Mladé Boleslavi řešili, jakou změnou projde v příštích letech i český autoprůmysl. Zatím zůstalo hlavně u řečí, ministři a automobilky se dohodli na přípravě Paktu budoucnosti automobilového průmyslu, který má do konce léta říct, jak konkrétně podpoří průmysl. Pro automobilky je důležité, aby se vláda zavázala k tomu, že chce problémy řešit.

K čemu převodovky?

Podle premiéra Bohuslava Sobotky procházíme další technologickou změnou a je důležité, aby stát na tuto změnu dokázal zareagovat. Například i rychlým internetem a levnými datovými tarify, které jsou důležité například při nástupu samořiditelných vozů. Stát by měl zároveň zajistit dostatek elektrické energie pro rozvoj elektromobilů.

Škoda Auto počítá s tím, že už v roce 2025 bude čtvrtina všech vyráběných škodovek jezdit na baterie. Digitalizace však přinese i negativa – méně pracovních míst ve výrobě. „Je evidentní, že digitalizace ovlivní trh práce a vláda se také musí naučit, jakým způsobem pomáhat firmám při přechodu na digitalizaci,“ řekl Sobotka.

Automobiloví odboráři se už netají obavami, jak výrobní proměna může dopadnout. K výrobě elektromobilů není potřeba tolik lidí, elektromobily například nepotřebují převodovky a další díly. „Musíme se ptát, jaké produkty nahradí současné konvenční komponenty, co konkrétně zde budeme vyrábět a jestli bude zajištěn stejný rozsah práce pro naše kolegyně a kolegy,“ řekl v posledním vydání Škodováckého odboráře šéf odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík.

Většímu rozšíření elektromobilů zatím brání jejich ceny. Produktový manažer Škody Auto Guido Haak však odhaduje, že ceny elektromobilů se srovnají s klasickými pohony maximálně do deseti let. „Baterie, jejich cena a kapacita budou čím dál menšími překážkami pro rozvoj elektromobility,“ odhadl.

Podle Sobotky by mělo být cílem postupně autonomní řízení vozů, tedy nahrazení řidičů technikou. Ministr dopravy Dan Ťok chce na vládu přijít s projektem zkušebního okruhu, kde by mohly automobilky testovat samořiditelné vozy. „V Evropě jsou jen dva takové okruhy a vidím to jako příležitost pro Česko,“ řekl ve čtvrtek Ťok.

Nápad na vznik okruhu vyšel z ČVUT od vedoucího Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Václava Jírovského a jeho syna. „Je vytipovaná i lokalita, kde by mohl vyrůst. Není to úložiště jaderného odpadu, takže nečekáme nějaký zásadní odpor,“ dodal Jírovský. Lokalitu nechtějí ministerstvo ani ČVUT prozradit.

Oproti běžnému testovacímu okruhu musí mít polygon bohatší vybavení především v oblasti konektivity i simulace situací, ke kterým může během jízdy dojít.