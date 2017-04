Elektronické občanky odstartují příští rok, úřadům přechod potrvá déle

Elektronická občanka měla přinést revoluci v komunikaci s úřady, ale bude to spíše evoluce. Ministerstvo vnitra, které má elektronizaci veřejné správy na starosti, ověřování identity na dálku testuje, vybudovalo kvůli tomu nový informační systém Národní identifikační autorita.



„Máme tři testovací subjekty – ČSSZ, Kraj Vysočina a jednáme s VZP,“ říká náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal. Zmíněné instituce by tak už příští rok mohly začít s občankami pracovat.

Zřejmě nejdál se dostala ČSSZ – už dnes její ePortál umožňuje majitelům datových schránek některé úkony. „Mohou nahlédnout například na doby důchodového pojištění, na výši dávky, mohou zjistit stav zpracování dávek,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Nakročeno k další elektronizaci má i Kraj Vysočina, který shromažďuje zdravotnickou dokumentaci pacientů svých krajských zdravotnických zařízení on-line a pracuje s e-recepty. S využitím e-občanek počítá při identifikaci pacientů. „Že kraj najednou zavede plošné využívání elektronické občanky, to čekat nemůžete,“ mírní očekávání hejtman a poslanec Jiří Běhounek.

Největší zdravotní pojišťovna VZP dnes umožňuje některé informace získat on-line – buď přes takzvaný kvalifikovaný certifikát, anebo prostě přihlášením pomocí jména, hesla a SMS kódu. „Zatím není definováno, jak konkrétně bude elektronický občanský průkaz využitelný a co přesně bude čip obsahovat. Elektronickou komunikaci s klienty nicméně již dnes preferujeme,“ říká Kateřina Filipiová z VZP.

Daně na několik kliknutí

Na využití e-občanek se chystá také Finanční správa, slibuje dokonce „virtuální finanční úřad“.

„Občané budou mít svůj účet, ve kterém uvidí kompletní přehled o svých daňových povinnostech, historii, automaticky se jim vyplní některé údaje v daňovém přiznání a také budou moci náš portál využívat k jednoduchému účetnictví,“ uvádí Gabriela Štepanyová z Generálního finančního ředitelství. Finanční správa to spojuje s výměnou svého dlouholetého informačního systému ADIS. Jeho nahrazení, tedy vysoutěžení a vývoj nového, je však záležitost spíše na několik let.

Aby bylo používání e-občanky praktické, zřídí ministerstvo vnitra Portál občana. Bude to univerzální rozcestník s odkazy na jednotlivé on-line služby úřadů veřejné správy a každý občan zde bude mít svůj uživatelský účet. Na jedno přihlášení pomocí elektronické občanky se otevře on-line přístup ke všem úřadům. Časem by zde šlo platit správní poplatky kartou, sledovat, v jakém stavu vyřízení jsou podané žádosti, a uživatelé tu budou mít svůj archiv elektronických dokumentů. Portál by měl být spuštěn na konci letošního roku.

Výrobu e-občanek zajišťuje Státní tiskárna cenin. Ta kvůli tomu bude muset investovat do složitých technologických zařízení. „Nyní čekáme, až zákon začne platit a na finální zadání od ministerstva vnitra,“ říká ředitel státního podniku Tomáš Hebelka.

Nový průkaz s čipem bude pro nedočkavce k mání za 200 korun, případně zdarma, pokud dotyčnému stará občanka vypršela. Nejprve bude nutné ho aktivovat a bude k němu třeba pořídit čtečku čipových karet, řádově za dvě stovky. Po zadání PIN bude jasné, že se přihlašuje skutečně majitel občanky.

Kdo nebude chtít, čip si aktivovat nemusí a e-služby nevyužije.