Rakouští finanční poradci kvůli žalobám bankrotují. Prodávali i v Česku

Podle rakouského Sdružení obrany spotřebitelů požádala společnost E&S Vermögensberatung se sídlem v Grazu v úterý u Krajského soudu o zahájení konkurzního řízení. Zadluženost společnosti činí osm milionů eur. Bankrot bude mít negativní dopad nejspíše také na 19 zaměstnanců. Společnost má 955 věřitelů, včetně investorů, píše server Poradci-sobě. Do skupiny E&S patří i česká dcera E&S Investments.

Finančněporadenská firma čelí třem stovkám žalob investorů, kteří byli poškozeni podvodnými investicemi do falešného investičního zlata německé firmy EVVE a do uzavřených fondů Shedlin. Poškození lidé u soudu požadují náhradu škody dosahující několik milionů eur.

Spálili se i Češi, například známý hokejista Václav Nedorost. „Do zlata a stříbra jsem investoval tři sta tisíc, čtyři miliony jsem investoval do stavby nemocnice v Dubaji přes fondy Shedlin. To nepočítám, že jsem si na to bral neúčelovou hypotéku a úroky z ní přesáhly milion,“ řekl loni v rozhovoru pro iDNES.cz.

V případě podvodů s investičním zlatem byla společnost E&S zřejmě obětí. Byli zatčeni čtyři prodejci zlata z Berlína a Kolína a při domovních prohlídkách u EVVE byly nalezeny čtyři tuny zlata, ale zřejmě je jen pět procent z nich pravých.

Podle deníku FAZ tak třeba údajně pětikilové zlaté pruty vážily jen něco málo přes dvě kila. Mezi „zlatem“ se údajně nacházely i laciné suvenýry, otvíráky zlatavé barvy.

Společnost Shedlin upadla do konkurzu již koncem roku 2014. Tisíce investorů z Rakouska a Německa investovaly do osmi uzavřených fondů této společnosti kolem 140 milionů eur vlastního kapitálu, připomíná server Poradci-sobě.