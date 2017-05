České firmy přecházejí na euro. V evropské měně probíhá už pětina transakcí

Zatímco dříve se uvnitř Česka používání eura při platbách týkalo zejména nemovitostí a velkých exportérů, v poslední době se tento trend objevuje i v dalších oblastech ekonomiky. A zároveň postupuje ke stále menším firmám.

České firmy zvolna přecházejí na euro

Podíl plateb v eurech za dodávky mezi českými firmami rok od roku roste. Jak ukazují statistiky České národní banky, během prvního čtvrtletí proběhla více než pětina obchodů mezi tuzemskými podniky v evropské měně. Ještě před pěti lety to přitom nebylo ani deset procent.

Důvodů, proč si firmy mezi sebou raději platí v eurech, je několik. „Snaží se vyhnout kurzovým rizikům přirozeným hedgingem. Tedy párují nákupy a prodeje do stejné měny. Vytvářejí si dva režimy, jeden eurový a druhý korunový, protože určité náklady, například mzdové, mají v korunách,“ říká šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Česko se otevírá světu

Jinými slovy, snaží se vyrovnat příjmy a výdaje v eurech. „Častější používání eura souvisí i s rostoucí otevřeností české ekonomiky,“ dodává hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podíl vývozu na HDP se postupně zvyšuje, v posledních letech přesahuje 80 procent.

V řadě oborů, zejména v automobilovém průmyslu či ve strojírenství, které patří k tahounům domácí ekonomiky, jde o tlak shora dolů. „Velká firma si například vynutí účtování v eurech od českého dodavatele s výrobou v Česku, aby ochránila svá rizika,“ říká Ján Lučan, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB.

K postupné euroizaci ekonomiky bude patrně docházet i nadále. „Napomohla tomu sama Česká národní banka svým kurzovým závazkem. Řada firem se snažila po jeho zavedení hledat způsoby, jak snížit vliv rozhodování centrální banky na své hospodaření,“ míní hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Takový vývoj však nemusí být pro centrální banku příznivý, protože se tím podle Seidlera snižuje efektivnost její měnové politiky. „Změna úrokových sazeb pak nemusí mít dostatečně silný vliv na chování podniků, které budou pro své potřeby více využívat euro namísto korun,“ říká.

Přechod k většímu používání eura, kde to jde, je podle Havlíčka navíc pro firmy levnější formou eliminace kurzových výkyvů než třeba finanční nástroje, jako je nákup budoucího kurzu. „Je to sice dobrý nástroj, ale není levný. A pokud firma dělá větší objem tržeb s nízkou přidanou hodnotou a honí to na objem, pak forwardy a různé opce podstatně snižují ziskovost,“ říká Havlíček.

Půjčky v eurech válcují i korunové dluhopisy

České firmy si také v eurech berou stále větší objem úvěrů. Zatímco množství půjček v korunách se během posledních let mění jen mírně, v eurech si podniky půjčují o to raději. Objem korunových úvěrů stoupl za uplynulých pět let o dvacet procent na 2,38 bilionu, půjčky v eurech se však více než zdvojnásobily na objem 0,6 bilionu korun.

„V řadě případů jde o kalkul a očekávanou příležitost, která se však nemusí vyplatit. Část z toho je spekulace. Firmy to vnímaly či ještě vnímají tak, že je výhodné si teď půjčit eura, v případě posílení české koruny efekt může být zajímavý, firmy ale nemusí být připraveny na splácení při slabším kurzu,“ říká Lučan. Týkalo by se to zejména těch firem, které nemají dostatek tržeb v eurech.

Odvětví využívající úvěry v eurech nejvíce

„Rostoucí objem úvěrů v eurech souvisí i se zajišťováním kurzového rizika. Kromě forexových forwardů se k tomu totiž dají použít právě úvěry,“ doplňuje Marek.

Napomohla tomu ČNB kurzovým závazkem. Řada firem se snažila po jeho zavedení hledat způsoby, jak snížit vliv rozhodování centrální banky na své hospodaření. Jakub Seidler, ING Bank