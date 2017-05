Euro směřuje k nejlepšímu výsledku desetiletí. Investoři dolaru nevěří

Není to tak dávno, co ekonomové i politici dělali z eura otloukánka, který stěží obstojí v dynamickém světě spekulantů a mezinárodních trhů. Letošek je však pro jednotnou evropskou měnu zatím nejlepší rok za poslední dekádu, uvedl deník Financial Times.

Kurz mezi dvěma nejobchodovanějšími měnami se minulý týden vyšplhal na hranici 1,12 eura za dolar a euro se těší nelepší kondici za poslední půlrok. Podle agentury Bloomberg je tak na dobré cestě stát se platidlem s nejlepšími výsledky v G10, top desítce obchodovaných měn, a nechat za sebou švýcarský frank nebo japonský jen.

Na dobrém kurzu se podepsalo především vítězství Emanuela Macrona v nedávných francouzských volbách. Euro žene dopředu i stabilní růst evropské ekonomiky, která za první čtyři měsíce letošního roku připsala ke svému HDP 0,5 procenta.

K jednotné evropské měně se ale vrací i investoři, kteří přestávají věřit Trumpovým proklamacím o deregulaci protržních opatření. Převahu, kterou dolar získával od jeho zvolení v listopadu loňského roku, euro v květnu kompletně setřáslo. Oproti dolaru si připsalo sedm procent.

Za pozornost také stojí, že euro nyní nakupují dlouhodobě orientovaní investoři. Měnu naopak vyprodávají ty hedgeové fondy, které zpravidla chtějí investici zpeněžit rychleji. „Vidíme pozitivní tok peněz směrem k euru,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik top 10 obchodovaných měn Athanasios Vamvakidis z banky Morgan Stanley. Mimoevropští investoři od března nakoupili eura za sedm miliard dolarů (asi 166 miliard korun). Jenom 0,9 miliardy dolarů z toho přitom nalily do krátkodobých obchodů.

Dlouhodobější trend víry v eurozónu potvrzuje i posílení akcií evropských firem. Podle průzkumu americké banky Merrill Lynch investovalo v květnu do převážně evropských cenných papírů 60 procent všech nakupujících, předchozí měsíc to bylo 48 procent. Zájem o evropské cenné papíry navíc živí i důvěra v silné německé a francouzské podniky.

Euro je dobrá investice. Exportérům se ale líbit nemusí

Ne všichni jsou ale k eurooživení bez výhrad. Německá kancléřka Angela Merkelová minulý týden řekla, že euro je příliš slabé. Vysvětluje tím velký obchodní přebytek nejsilnější evropské ekonomiky. Euro má tak podle analytiků dostatek prostoru k dalšímu růstu, výhled zlepšily i velké evropské banky. Podle ING se do poloviny příštího roku vyšplhá na 1,20 dolaru.

Pro exportně orientované firmy eurozóny to však může znamenat problém. Ještě větší zbytnění společné evropské měny může celkově poškodit křehké hospodářské oživení Řecka, které letos čekají parlamentní volby. Příliš silné euro navíc může nahlodat inflační cíle Evropské centrální banky. Ta by mohla na překotný růst měny reagovat větším uvolňováním peněz na finanční trhy.

K velkým obavám přesto moc důvodů není. Podle vyjádření Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je euro nejvíce podhodnocenou měnou z G10. Dalším důvodem pro posílení evropské měny je podle OECD i nadhodnocený dolar, který bude v nadcházejících týdnech nejspíš nadále klesat. „Euro je podhodnocené, dolar je nadhodnocený,“ uvedla pro britský list Financial Times Jane Foleyová z holandské banky Rabobank, která se orientuje na dlouhodobě udržitelné bankovnictví.