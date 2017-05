Komise dva roky peskovala Německo kvůli mýtu. Berlín plány přehodnotil

„Komise se proto rozhodla případ uzavřít,“ uvedla komise s tím, že nyní bude sledovat, jak jsou pravidla skutečně uváděna do praxe.

Řízení s Německem zahájila komise v červnu 2015 poté, co vyšlo najevo, že mýtné by de facto platili jen zahraniční řidiči, neboť Němci by si mohli poplatek odečíst z daní. Podle evropské exekutivy se jednalo o nepřímou diskriminaci na základě národnosti. Berlín poté oznámil, že systém nespustí od počátku roku 2016, jak bylo původně v plánu.

Německo nakonec letos v březnu původní podobu pravidel upravilo. Mýtné nakonec začne pro osobní auta platit v roce 2019. Výše mýtného se bude lišit v závislosti na objemu motoru a množství emisí. Majitelé aut registrovaných v Německu mýtné podle plánu sice také uhradí, posléze se jim ale o zaplacenou částku sníží daň z motorových vozidel. Majitelé nejekologičtějších aut s velmi nízkými emisemi získají dokonce větší úlevu, než kolik zaplatí na poplatcích.

Návrh německého mýtného kritizuje řada zemí v čele s Rakouskem, které chystá žalobu k Soudnímu dvoru EU. Vídeň i po úpravách mluví o „mýtném pro cizince“. Česká republika se před několika dny rozhodla k žalobě nepřipojit.