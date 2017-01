Budvar do Afriky, Lesy ČR do Evropy. Ministr chystá zahraniční expanzi

Doposud jediným státem kontrolovaným podnikem, který se k podobnému kroku odhodlal, byl ČEZ. A velmi litoval. Současné vedení stále žehlí následky nevydařené zahraniční expanze na Balkán nastartované za éry ředitele Martina Romana.

Negativní zkušenost ČEZ byla také důvodem, proč se státní firmy k zahraničním trhům stavěly velmi obezřetně. Ministr zemědělství Marian Jurečka to chce změnit. V posledních měsících vypracoval spolu s vedením jemu podřízených podniků Budějovický Budvar a Lesy České republiky plán expanze do ciziny.

„Chci, aby státní podniky neustrnuly. Za poslední roky neměly žádný větší progresivní rozvoj a fungovaly spíše v udržovací fázi. Chci, abychom si nenechali ujet vlak, když příležitosti tady dnes jsou,“ řekl Jurečka v rozhovoru pro MF DNES.

V případě Budvaru by se mělo jednat o nákup, případně i výstavbu úplně nového pivovaru mimo České Budějovice. Podle ministerských analýz by se tato výroba mohla nacházet na území České republiky nebo Evropské unie. S přihlédnutí k očekáváním vývoji spotřeby piva však Jurečka vidí jako perspektivnější asijské a africké trhy.

Nový zahraniční pivovar by nevařil pivo pod značkou Budweiser Budvar, to může pocházet pouze z Českých Budějovic. Mohlo by se jednat o úplně novou značku piva, případně by dál pokračovala výroba místní značky, pokud by se stát nakonec rozhodl koupit zavedený fungující pivovar. V úvahu přichází také značka Pardál, které není vázána na České Budějovice (více o plánech na nový pivovar čtěte zde).

Lesy Česká republiky by se měly zaměřit na nákupy lesů v zemích Evropské unie. Jurečka mluví o tisících až desetitisících hektarů. Podle něj je v Evropě šest až sedm zemí, kde jsou ceny lesů nízké a kde lze očekávat, že ceny pozemků porostou. Konkrétní státy stejně jako v případě Budvaru jmenovat nechce, zdůrazňuje však důležitost stabilního politického prostředí.

Podobě jako ČEZ už totiž i Lesy České republiky mají ze zahraničí negativní zkušenost - vlastní ztrátovou teakovou plantáž v Nikaragui (více čtěte zde).