Švýcarské luxusní hodinky netáhnou. Je za tím i čínský korupční skandál

Vývoz zřejmě nejznámějšího švýcarského artiklu loni klesl více než o dvě miliardy švýcarských franků (50,5 miliardy korun), informovala švýcarská hodinková federace. Jde o nejhlubší propad od roku 2009, kdy tržby kvůli finanční krizi klesly o 22 procent, píše britský Guardian.

Největší pokles utrpěl segment nejdražších hodinek. Mezi ně patří model Platinum World Time od firmy Patek Phillipe za 4 miliony dolarů (101 milionů korun), zatímco jedněmi z nejlevnějších luxusních hodinek jsou Blancpain Leman z bílého zlata za 9 750 dolarů (246 tisíc korun).

Podle federace spadl obchod s Hong Kongem a Čínou o 25, respektive 22 procent od doby, kdy čínský prezident Si Ťin-pching spustil kampaň proti nekontrolovatelné korupci. K „mazání“ politických a byznysových soukolí se používaly mimo i jiné právě luxusní švýcarské hodinky. Navíc čínská vláda, aby zvýhodnila domácí produkty, loni zdvojnásobila clo na luxusní hodinky na 60 procent. Číňané po celém světě přitom zabezpečují více než polovinu všech tržeb, konstatuje list Financial Times. Mezi lety 2005 a 2012, před zátahem na čínské korupčníky, přitom vzrostl export švýcarských hodinek o 370 procent.

Role luxusních hodinek v čínském úplatkářství se dostala na světlo v roce 2012, kdy byl mladý vládní úředník Yang Dacai vyfotografován, jak se usmívá vedle autobusové nehody se smrtelnými následky. Popuzení blogeři pak poukázali na to, že muž vlastní 11 luxusních hodinek celkem za více než 100 tisíc dolarů (2,5 milionu korun). Vysloužil si za to přezdívku Brácha Náramkové hodinky. Později byl odsouzen na 14 let do vězení za korupci.

Drahé hodinky nosí také prominentní ruští funkcionáři nebo vůdce Islámského státu Abu Bakr al-Baghdadi. Podezření z přijímání úplatků padlo i na fotbalové sdružení FIFA, když brazilská fotbalová asociace dala jejím funkgionářům a šéfům 32 fotbalových asociací, jejichž země se kvalifikovaly na mistrovství světa v roce 2014, 48 hodinek značky Parmigiani, každé v hodnotě 25 tisíc dolarů (631 tisíc korun). Hodinky pak raději putovaly na charitu.

Podle hlavního ekonoma švýcarské hodinkové federace Philippa Pegorara donutil pokles tržeb některé slavné výrobce snížit výhled zisku a za poslední dva roky zrušit kolem tří tisíc pracovních míst. Například společnost Richemont, která vyrábí hodinky Cartier, Vacheron Constantin a Piaget, se zbavila dvou stovek lidí.

Šéf hodinkové divize v luxusním holdingu LVHM Jean-Claude Biver je ale ohledně letošního roku optimistický. Podle něj obchod s Čínou už dosáhl svého dna. Pro rok 2017 tak předpovídá pětiprocentní růst.