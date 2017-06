Extrémní chudobu lze vymýtit během let. Stačí základní příjem a trochu HDP

Zavedení základního příjmu by podle americké vědecké organizace Brookings Institution pomohlo vymýtit extrémní chudobu v nejméně 66 zemích. Z nouze ohrožující život by se tak dostalo 185 milionů lidí. Dané země by to přitom nestálo více než jedno procento jejich hrubého národního produktu.