Startuje klání o světového Podnikatele roku, barvy Česka hájí šéf Tescomy

„Je to zvláštní pocit. Ale necítím se být nejlepším podnikatelem u nás, mělo by se mnou jet mnoho dalších skvělých podnikatelů, to bych se cítil lépe,“ říká k účasti ve světové soutěži Chmela, který se stal českým vítězem aktuálního ročníku.

Chmela založil se svým společníkem Jiřím Vaculíkem firmu na začátku 90. let ve Zlíně. Dlouholetí kamarádi – muzikanti, oba vystudovali konzervatoř – začali prodávat z garáže spořiče vody, později elektro a bílou techniku. Postupně spatřili příležitost v nádobí a doplňcích do kuchyně.

První rok neprodali ani za milion, další roky už měla firma obrat přes třicet milionů. A postupně od pěti set milionů až k dnešním více než dvěma miliardám korun ročně. Firma sází také na vlastní vývoj a jejich e-shop funguje na bázi sociálního podnikání, protože ho spravují handicapovaní lidé.

Tescoma je nyní ve svém oboru jedničkou na českém a slovenském trhu, ale přední pozici si vybudovali také ve světě. Stěžejními zahraničními trhy jsou pro ně Itálie, Rusko a Slovensko.

Chmela bude mít těžkou konkurenci. Letošního ročníku se účastní například tři majitelé hotelových sítí, včetně amerického Marriottu či německého Motel One, čtveřice španělských majitelek světoznámé šperkařské společnosti TOUS, šéfka softwarové společnosti InfoWatch Natalya Kaspersky z Ruska či zakladatel soukromé vesmírné společnosti Rocket Lab Peter Beck z Nového Zélandu.

Sedmičlenná porota o vítězi rozhoduje podle hloubky podnikatelského příběhu, hospodářských výsledků, společenského dopadu i dalších kritérií. Její složení se každý rok mění, jsou v ní účastníci z minulých ročníků soutěže napříč zeměmi a obory. Každý z národních vítězů má příležitost porotu osobně přesvědčit.

Loni vyhrál hračkář z Austrálie

Loňským vítězem podnikatelského klání se stal Australan Manny Stul (píšeme zde), který se prosadil s firmou Moose Toys, jež patří do šestky největších hračkářských společností v USA. Její výrobky se prodávají v osmdesáti zemích světa.

Porotu tehdy zaujal nejen Stulův podnikatelský, ale i lidský příběh. Jako dítě totiž strávil tři roky v uprchlickém táboře, protože jeho rodiče utíkali před polskými komunisty. Nakonec zakotvili v Austrálii, kde Stul místo školy raději začal pomáhat na stavbě, aby měl peníze na rozjezd vlastního podniku.

Uchytil se a v padesáti koupil krachující hračkářskou firmu Moose Toys a postupně ji postavil na nohy. V roce 2007 přežila jeho značka klinickou smrt – musela z prodeje stáhnout část zboží, protože obsahovalo jedy. Podle Stula za to mohla čínská továrna, kde vyráběl. Krizi ustál a nyní jeho hračky úspěšně soupeří a porážejí věhlasný Mattel.

Stul patří do druhé tisícovky nejbohatších lidí světa, časopis Forbes odhaduje jeho jmění na 1,4 miliardy dolarů.

Česko loni reprezentoval výrobce vinylů GZ Media Zdeněk Pelc.