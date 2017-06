Čeští a japonští vědci našli metodu, jak poznat falešný kaviár

17:00 , aktualizováno 17:00

Za malou skleničku pravého kaviáru dáte tisíce korun. Za ty peníze by měl mít takřka božskou chuť, jenže v praxi se tato pochoutka ve světě dost často padělá. Zjistit to, je obtížné. Teď však česko-japonský tandem vědců našel metodu, jak na to.